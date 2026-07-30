Gölpınar Tabiat Parkı Projesi Başladı - Son Dakika
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Gölpınar Tabiat Parkı Projesi Başladı

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Şanlıurfa'da 2 bin 600 dönümlük alanda sosyal donatılarla Gölpınar Tabiat Parkı kurulacak.

 2 bin 600 dönümlük alanda hayata geçirilecek projeyle kamp alanlarından seyir teraslarına, spor tesislerinden kır lokantalarına kadar birçok sosyal donatı vatandaşların hizmetine sunulacak. İşbirliği protokolünü imzalayan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Gölpınar Tabiat Parkı Projesi'nin Şanlıurfa'nın büyük bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Bu proje, dönemin imza yatırımlarından biri olacak." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin imzaladığı Gölpınar Tabiat Parkı Ortak Hizmet Projesi İş Birliği Protokolü’yle, 2 bin 600 dönümlük Gölpınar Tabiat Parkı'nın modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden kiralanan alan üzerinde hayata geçirilecek proje kapsamında, doğayla iç içe sosyal yaşam alanları oluşturularak parkın Şanlıurfa’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, projenin sadece Şanlıurfalılar için değil, kente gelen ziyaretçiler için de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Gölpınar Tabiat Parkı Projesi Başladı

BAŞKAN GÜLPINAR: "BU PROJE DÖNEMİN İMZA YATIRIMLARINDAN BİRİ OLACAK"

Gülpınar, projenin tamamlandığında kentin en önemli yatırımlarından biri olacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hazırlanan bu proje, Şanlıurfa'nın büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Karaköprü Belediyemizle böylesine önemli bir projede ortak hareket etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu proje, bu dönemin imza projelerinden biri olacak." dedi.

İhale sürecinin kısa süre içerisinde başlayacağını açıklayan Gülpınar, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Gölpınar Tabiat Parkı'nın tüm planlama süreçlerinin daha önce tamamlandığını belirterek, projenin temel hedefinin vatandaşları doğayla buluşturmak olduğunu söyledi.

Başkan Çiftçi, "2 bin 600 dönümlük alan içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, günübirlik kullanım alanları, piknik alanları, seyir terasları, kır lokantaları, çadırlı kamp alanları ve birçok sosyal donatı yer alacak. İlçelerin ekonomik imkânları belli bir noktaya kadar yeterli olabiliyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle bu projeyi ortak yapım ve işletme modeliyle hayata geçiriyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sezonda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak." ifadelerini kullandı.

Gölpınar Tabiat Parkı Projesi Başladı

DOĞAYLA İÇ İÇE YENİ YAŞAM ALANI

Hazırlanan proje kapsamında Gölpınar Tabiat Parkı, doğa turizmi ve sosyal yaşamın buluşma noktası haline getirilecek.

Proje kapsamında çadırlı kamp ve karavan alanı, kır evleri, çay evi, kamp malzemeleri satış noktası, kamp alanları, yöresel ürünler pazarı, yapay gölet, kır lokantası, kamelyalar, seyir terası, kır kahvesi, macera parkı, açık hava spor tesisleri, günübirlik kullanım alanları, çocuk oyun grupları, bungalov evler ile yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gölpınar Tabiat Parkı'nın, Şanlıurfa'da hem vatandaşların dinlenebileceği hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin vakit geçirebileceği önemli bir rekreasyon ve turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Platformu

Şanlıurfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Gölpınar Tabiat Parkı Projesi Başladı - Son Dakika

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