1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı - Son Dakika
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1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı

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Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ve Ümraniyespor'un golsüz berabere kaldığı maça Mustafa Yumlu'nun hakemle yaşadığı ilginç anlar damgasını vurdu. Maçın son dakikalarında Yumlu, hakem Batuhan Kolak'a itirazda bulunurken, hakemin elinin cebine gitmesi üzerine ''Hocam sınırdayım aman yapma'' dedi. Ancak Yumlu'nun çabaları işe yaramadı ve hakem Kolak, tecrübeli stopere sarı kart gösterdi.

06.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:31
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Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile Ümraniyespor'la golsüz berabere kaldığı maçta Mustafa Yumlu'nun hakemle olan görüntüsü gündem oldu.

HAKEME YALVARDI AMA İŞE YARAMADI

Bu maçın son dakikalarında ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Erzurumspor FK'nin deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, bir pozisyon sonrası hakem Batuhan Kolak'a itirazda bulundu. O anda hakemin eli cebine giderken Erzurumspor kaptanı, Kolak'a sarılarak "Hocam sınırdayım aman yapma" dedi. Yumlu'nun kart görmeme çabaları işe yaramadı ve müsabakada tek sarı kart gören isim Mustafa Yumlu, bir sonraki hafta oynanacak Şanlıurfaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Erzurumspor FK, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı. 1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.

İşte o anlar;

1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı
Görüntü: beIN SPORTS
1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı
Görüntü: beIN SPORTS
1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı
Görüntü: beIN SPORTS
1. Lig\'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı

Erzurumspor Kulübü, Mustafa Yumlu, Ümraniye, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı - Son Dakika

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