15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan maçına hazır - Son Dakika
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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan maçına hazır

14.10.2022 14:20

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakaları kapsamında yarın Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakaları kapsamında yarın Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Ragbi Milli Takım Menajeri Erkan Göral ile Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Ali Civil, Trabzon Vakfıkebir Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştiren milli takım sporcularını ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue yönetiminde son çalışmasını yapan sporcular, yarın saat 12.00'de Vakfıkebir Stadı'nda oynanacak maçı beklemeye başladı.

Başkan Murat Pazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakfıkebir'de oynanacak maçta halkın desteği sayesinde güzel bir sonuç almayı beklediklerini söyledi.

Federasyonlarının 2000'li yıllarda kurulmasına rağmen Türkiye'de son yıllarda ragbi sporunun gelişmeye başladığını aktaran Pazan, "Kadınlarımız Avrupa'da yarışma hakkı elde etti. Önümüzdeki yıl şampiyonluk kazanıp, bir terslik olmazsa olimpiyatlara kadar gitmeyi arzu ediyoruz. Bazı şeyler yavaş yavaş olacaktır. Bence burada maçta iddialı da olsak kaybeden biz olabiliriz. Skoru gördüğümüz zaman yılmamak gerekiyor." dedi.

Pazan, çoğu Avrupa ülkesinde ragbinin yaklaşık 100 yıldır oynandığına işaret ederek, "Dolayısıyla biz bu işin içerisine yeni müdahil olduk. 6 yıllık geçmişte buraya kadar bile gelebilmek bizim için büyük başarı. Türk halkı olarak biz başarı bir an önce gelsin istiyoruz ama başarı bu kadar basit değil, bütün bir şeydir. Bunun için de gerçekten zamana ihtiyacınız var. Ben yarın genç kardeşlerime güveniyorum ama kaybederlerse de asla bir hüsrana uğrayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue ise yarınki maçı kazanmayı hedeflediklerini ve bunun için hazır olduklarını belirtti.

Ngue, son oynadıkları maçlarda gördükleri eksiklikleri telafi ettiklerini kaydederek, "Yurt dışında yaşayan iki deneyimli Türk oyuncumuzu kadroya dahil ettik. Onların da bizler için etkili olacağını düşünüyoruz. Son maçlarda kötü durumlardan çıkıp bu seviyeye geldik. Bunu düzelteceğimize inanıyorum. Mutluyuz, genç oyuncularımız deneyim kazandılar ve geliştiler. Ancak yol uzun ve adım adım devam edeceğiz. Umarız ki Vakfıkebir bizim için bir şans olur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan maçına hazır - Son Dakika

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