16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Nevşehir\'de başladı

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Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı.

Müsabakalara, Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takım katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen karşılaşmalarda liderliği elde eden takım bir üst gruba terfi edecek.

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, takımlara başarı dileyerek, "İllerinde şampiyon olmuş kulüpler katılıyor. 24 merkezdeki müsabakalarda grup birincileri olan takımlar da ikinci müsabakalara katılacak. Daha sonra yine gruplarında birinci olanlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Sahalarımızın güzelliği, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF, Nevşehir'i tercih etti. Gelecek hafta 18 yaş altı kademe müsabakaları da Nevşehir'de yapılacak." diye konuştu.

Müsabakaların ilk karşılaşmasında Mersin Adonis Çiftlikköy Spor ile Sivas Belediye Spor 0-0 berabere kaldı.