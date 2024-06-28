17 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Spor

17 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul'da Başlıyor

Basketbolda genç yıldızların sahne alacağı 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak. İspanya ile Porto Riko arasındaki açılış maçı saat 12.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye ise Yeni Zelanda ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

28.06.2024 09:39
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Basketbolda genç yıldızların sahne alacağı 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak.

Dünya Kupası'nın açılış maçında İspanya ile Porto Riko, yarın saat 12.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile C Grubu'nda yer alan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı ise günün son maçında Yeni Zelanda'yla karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Milliler, turnuvada ikinci maçında 30 Haziran Pazar günü İtalya, son grup mücadelesinde ise 2 Temmuz Salı günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

16 takım mücadele edecek

Kupada dörder takımlı 4 grupta toplam 16 ekibin mücadele edeceği şampiyonada, elenmenin olmayacağı grup maçlarının tamamlanmasının ardından çapraz eşleşmelerle 3 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu oynanacak.

Son 16 turunda rakibini mağlup eden takımlar 5 Temmuz Cuma günü çeyrek final mücadelesi verecek, kaybeden takımlar ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak.

Yarı final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon 7 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Gruplar

Turnuvada 4 grupta yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko

B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine

C Grubu: Arjantin, Türkiye, Yeni Zelanda, İtalya

D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya

İlk gün maç programı

17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk günün maç programı şu şekilde:

12.00 İspanya-Porto Riko (Ahmet Cömert)

12.30 Litvanya-Filipinler (Sinan Erdem)

14.30 Mısır-Avustralya (Ahmet Cömert)

15.00 Almanya-Kanada (Sinan Erdem)

17.00 Çin-Gine (Ahmet Cömert)

17.30 ABD-Fransa (Sinan Erdem)

19.30 Arjantin-İtalya (Ahmet Cömert)

20.00 Türkiye-Yeni Zelanda (Sinan Erdem)

Kaynak: AA

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