17 Yaş Altı Milli Takım İsviçre'de

UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları için bugün İsviçre'ye giden 17 Yaş Altı Milli Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 19-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için hazırlıklarına devam eden milliler, bu ülkedeki ilk idmanını teknik direktör Orhan Şam yönetiminde, Langenthal kasabasında bulunan Sportplatz Rankmatte'de yaptı.

Milliler yarın yapacağı çalışmayla İsviçre maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Grupta İsviçre, Çekya ve İsveç ile karşılaşacak 17 Yaş Altı Milli Takımı, grubunu lider tamamlaması durumunda Arnavutluk'ta yapılacak UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

17 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Arda Yılmaz (Altınordu), Batuhan Eroğlu (Onvo Antalyaspor)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Berkay Muratoğlu (Kasımpaşa), Ada İbik (Manisa FK), Hasan Turan (Galatasaray), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş)

Orta saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Ahmet Efe Çakmakkaya (Bursaspor), Mohammed Sadki (Fortuna Düsseldorf), Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray), Muhammed Ali Tazı (Rapid Wien), Elyas Bağcı (Hertha Berlin), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor)

Forvet: Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Emin Ertuğ Torunoğulları (Holstein Kiel), Hasan Ege Akdoğan (Ahlatcı Çorum FK)