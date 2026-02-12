19. Regnum Pro-Am Golf Turnuvası Başladı - Son Dakika
19. Regnum Pro-Am Golf Turnuvası Başladı

12.02.2026 12:21
Antalya'da düzenlenen turnuvaya 28 ülkeden 184 oyuncu katılıyor. Toplam ödül 85 bin avro.

TÜRKİYE'nin en önemli golf organizasyonlarından biri olan Regnum Pro-Am, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National sahalarında bu yıl 19'uncusu yapılan Regnum Pro-Am Golf Turnuvası'nda biri profesyonel 4 kişiden oluşan 46 takım mücadele edecek.

Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan, "Bu yıl 19'uncusunu düzenlediğimiz turnuvaya 28 ülkeden 184 oyuncu katıldı. Bir kez daha Avrupa ve dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör oyuncuları buluşturmanın mutluğunu yaşıyoruz. 2 sahamız ve 2 otelimizde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Turnuvamızın adını da Regnum Pro-Am olarak değiştirdik. Mart ayında 20'nci turnuvamızı daha geniş kapsamlı olarak düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

19'uncu Regnum Pro-Am'de 2 gün takım müsabakaları, 1 gün de bireysel müsabakalar yapılacak. Turnuvayı birinci olarak bitiren profesyonel golfçü 6 bin avroluk büyük ödülün sahibi olacak. Turnuvada toplamda 85 bin avro ödül dağıtılacak.

Öte yandan 2025 Kasım ayında yapılan 18'inci Regnum Carya Pro-Am'de Türk oyuncu Ali Altuntaş şampiyon olmuştu.

