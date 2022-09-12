İzmir'de 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 14-18 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu tür organizasyonların kent turizmini canlandırdığını söyledi.

Dünya şampiyonalarına talip olmaya devam edeceklerini belirten Soyer, "Bizim yüzlerce kilometre sahilimiz var. Bu sahiller voleybolda, futbolda başarı kazanan çocuklarımızın çim sahalar ve salonlardan çok daha fazla başarılı olmasının önünü açıyor. Çünkü plajda oynamak çok zor, saha veya salona benzemiyor. Çıtamız daha çok yükselecek. Bundan kuşku duymuyorum. Gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklar." dedi.

Soyer, İzmir'e büyük bir yüzme havuzu kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Türkiye'nin her tarafında plaj voleybolunun en iyi şekilde yapıldığını ama İzmir'in bambaşka olduğunu söyledi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonları Akdeniz kıyılarında görürdük. Ama geldiğimiz noktada İzmir sahilleri de bu spora çok elverişli ve büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

SWS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Yeşiltaş da Dikili'de büyük organizasyonların yapabileceği iki tesise kavuştuklarını, bu tesislerde yüzlerce insanın plaj voleybolu oynadığını söyledi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Teknik Delegesi Joep Van Lersel, organizasyon güzel geçeceğine inandığını belirterek, "Sakatlık olmayan bir şampiyona diliyorum." dedi.

Dikili'de 14 Eylül Çarşamba günü başlayacak 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.