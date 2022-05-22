1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nun ikinci gün etabı başladı

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nun ikinci gün etabı, yurt içi ve dışından 550 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunca Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın ikinci gün etabı, elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Sabah 07.00'de, Kabatepe açıklarında bekleyen P-1205 borda numaralı "TCG Karabiga" gemisinden Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit'in verdiği start ile uzun mesafe triatlon yarışına başlayan sporcular sırasıyla 2 bin 100 metre yüzüp, bisikletle 112 kilometre katedecek.

Sporcular iki etabın tamamlanmasının ardından ise 23 kilometre koşacak. Yarışların ardından sporculara ödülleri verilecek.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine, kendisinin de bugün bireysel olarak yarışlara katıldığını söyledi.

Henüz tecrübe etmediği bir mesafe için yola çıktığını anlatan Yalçınkaya, "Gerçekten uzun bir mesafe olacak. Ben de bu nedenle oldukça heyecanlıyım. 2 bin 100 metre yüzeceğiz, 112 kilometre bisiklet üzerine de 23 kilometre koşacağız. İnşallah doğru beslenmeyle bunu başaracağız. Çünkü yarışmada 6 saate yakın bir süre geçireceğiz. Yarış esnasında da doğru beslenmeyi sağlayabilirsem iyi bir yarış çıkaracağımı düşünüyorum." dedi.

Rakiplerinin kuvvetli olduğunu belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bizim 40 ve 49 yaş arası burada inanılmaz bir yoğunluk var. Ben de 45-49 arasında yarışıyorum. Bizim gruba adeta 'ölüm grubu' diyorlar. Çok ciddi bir rekabet var. O yüzden rakiplerimi kolluyorum ama ortam gerçekten çok keyifli. Herkes tüm sporcular burada bulunmaktan dolayı çok mutlu."

Başkan Yalçınkaya, etkinliğin dün gerçekleştirilen etabının çok başarılı geçtiğini de söyledi. Özellikle yüzmede beklediğinden iyi bir sonuçla sudan çıktığını ifade eden Bayram Yalçınkaya, "Sonra takım arkadaşıma devrettim yarışı. Dün takımda yarıştım, bugün bireyselde yarışıyorum. Dün takım olarak ikinci olduk bugün de niyetim yarışı sağlıklı bir şekilde bitirebilmek." diye konuştu.