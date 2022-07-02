2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı - Son Dakika
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2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı

02.07.2022 20:17

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2. tur müsabakalarında Başpehlivan Şaban Yılmaz, iki sarı kart görerek diskalifiye oldu. Daha sonra oldukça sinirlenen Yılmaz, seyirci tribünündeki tellerin üzerinden çıkıp hakem kulesine koştu. Kuleye tırmanıp hakemlere bağıran Şaban Yılmaz'ı polisler güçlükle yatıştırdı.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2. tur müsabakasında Şaban Yılmaz'ın hakem kararıyla elenmesi sonrası olaylar çıktı. Hakem odasını basan Yılmaz'ı polis güçlükle odadan çıkardı.

Kırkpınar'da ortalık karıştı! Hakem kulesine tırmanan Başpehlivan Şaban Yılmaz'ı polis zor durdurdu

ŞABAN YILMAZ, HAKEM TRİBÜNÜNÜ BASTI

Başpehlivanlık güreşlerinde 644. Kırkpınar'da başpehlivan olan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici arasındaki müsabaka zaman zaman olaylara sahne oldu. Hakem heyetinden güreşin başında sarı kart alan Yılmaz, uzatmalar öncesi bir sarı kart daha görerek karşılaşmadan diskalifiye oldu. Karara çok sinirlenen Yılmaz, seyirci tribünündeki tellerin üzerinden çıkıp hakem kulesine koştu. Kuleye tırmanarak hakemlere bağıran Yılmaz'a polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan olaylar sırasında hakem heyeti güreşlere ara verdi. Çevik kuvvet ekipleri de Er Meydanı'na girerek, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kırkpınar'da ortalık karıştı! Hakem kulesine tırmanan Başpehlivan Şaban Yılmaz'ı polis zor durdurdu
Kırkpınar'da ortalık karıştı! Hakem kulesine tırmanan Başpehlivan Şaban Yılmaz'ı polis zor durdurdu

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kuleden güçlükle çıkarılan Yılmaz, saha ortasına gelerek Kırkpınar'ı bıraktığını belirten açıklama yaptı. Paça bağlarını çözen ve bu sırada açıklama yapan Yılmaz, "Bu kadar mı kolay bu iş? Ağzımın içindeki dikişlere, ellerimdeki nasırlara bakın. Ben hakkımı helal etmiyorum, paçamı da çözüyorum. Ben artık güreşmiyorum, bakın bana burada elveda bile yaptırmıyorlar" dedi.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı - Son Dakika
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