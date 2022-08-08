2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor - Son Dakika
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2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor

08.08.2022 14:17
2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor

Adana'da Seyhan Belediyesi, iki yıl önce kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamını belgesel haline getiriyor. Gönlüşen'in yaşamı, çekimleri tamamlanan belgeselde Adana ve İstanbul spor medyasının ünlü isimleri tarafından anlatıldı.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın teklifiyle daha önce adı Demetevler Mahallesi'ndeki spor kompleksine verilen Emre Gönlüşen'in gençlere örnek olacak yaşamı, hazırlanan belgeselde Adana ve İstanbul spor medyasının ünlü isimleri tarafından anlatıldı. Ekim ayı sonunda gösterime sunulması planlanan belgeselin fragmanı, bugünden itibaren Seyhan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

Vefatıyla herkesi üzen Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor

ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Gönlüşen'in çocukluk yaşlarında spor spikerliğine olan ilgisinin, kentin köklü spor kulüplerinden Adanaspor'a sevgisinin, meslek disiplini ve insani ilişkileri ile başarılarla dolu yaşamının dostları ve spor dünyasının önemli isimleri tarafından anlatıldığı belgeselin İstanbul ve Adana'daki çekimleri tamamlandı.

Vefatıyla herkesi üzen Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor

SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ GÖNLÜŞEN'İ ANLATTI

Belgeselde, Emre Gönlüşen'in eşi Nilüfer Gönlüşen ve kardeşi Tolga Gönlüşen'in yanı sıra Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Güntekin Onay, Göktuğ Sevinçli, Okay Karacan, Gökhan Abdik, Seyhan Şaşko, Emek Ege, Nebil Evren, İlhan Uzundurukan, Ali Ece, Sinem Büyüka, Murat Yenersoy, Murat Caner, Özkan Öztürk,Serkan Şenyürek, Ergun Kara gibi spor medyasının ünlü isimlerinin röportajları yer alıyor.

Vefatıyla herkesi üzen Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor

İSTANBUL VE ADANA'DA GALASI YAPILACAK

Kanal A TV, TV 8, D-Spor, Telesport, NTV Spor ve beIN Sports gibi kurumlarda görev yapan Emre Gönlüşen'in adını taşıyan belgesel, ekim ayı sonunda İstanbul ve Adana'da galası yapılarak gösterime sunulacak.

ÖRNEK YAŞAMI GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Beyefendi kişiliği, başarılarla dolu mesleki ve sosyal yaşamı ile Emre Gönlüşen'in gençler için iyi bir rol model olduğunu belirten Başkan Akif Kemal Akay, genç yaşta yaşama veda eden Gönlüşen'in hem adını yaşatmak, hem de örnek yaşamını ve kısa yaşamında yarattığı değerleri gelecek nesillere aktarmak için belgesel projesini yaşama geçirdiklerini söyledi.

Vefatıyla herkesi üzen Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor

"ADINA YAKIŞIR BİR BELGESEL OLACAK"

Başkan Akay, "Daha önce belediyemize ait spor kompleksimizde adını ölümsüzleştirdiğimiz Emre Gönlüşen'i aramızdan ayrılışının ikinci yılında adını taşıyan belgeselle anacağız. Gönlüşen'in adına yakışır bir belgesel olması için ekip arkadaşlarımızla titiz bir hazırlık ve çalışma süreci geçirdik. Ekim ayı sonuna doğru genç yaşta yitirdiğimiz evladımız Emre'yi ailesiyle, sevenleriyle, dostlarıyla birlikte sevgiyle, özlemle anacağız" dedi.

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Seyhan Belediye Başkanı Akay, Emre Gönlüşen'in Hayatını Belgesel Yapıyor Seyhan Belediye Başkanı Akay, Emre Gönlüşen'in Hayatını Belgesel Yapıyor Emre Gönlüşen'e vefa belgeseli Emre Gönlüşen'e vefa belgeseli
Kaynak: ANKA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor - Son Dakika
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