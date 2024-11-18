20 Yaş Altı Milli Takım Almanya ile Karşılaşıyor

Spor

20 Yaş Altı Elit Lig'de yarın Almanya ile karşılaşacak 20 Yaş Altı Milli Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas antrenmanıyla başlanan antrenmanda Almanya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Türkiye-Almanya müsabakası yarın saat 19.00'da Riva'da oynanacak. Karşılaşma TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

20 Yaş Altı Milli Takımı'nın Almanya maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Eren Tunalı (Bursaspor), Umut Erdem (Manisa FK), Bedirhan Çetin (Samsunspor), Mehmet Kaya (TS Dortmund)

Orta saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Arda Süne (1. FC Köln), Sami Satılmış (Altınordu), Dennis Kaygın (Rapid Wien), Enis Safin (LASK Amateure)

Forvet: Talha Sarıaslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), İlkan Sever (Altınordu), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Halim Eroğlu (Balingen)