20 Yaş Altı Milli Takım Almanya'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
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20 Yaş Altı Milli Takım Almanya'ya Hazırlanıyor

20 Yaş Altı Milli Takımı, Almanya ile yapacağı maç için İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor.

17.11.2024 22:16
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20 Yaş Altı Elit Lig'de 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya'yla karşılaşacak 20 Yaş Altı Milli Takımı, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül de takip etti.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik idmanla devam etti.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

20 Yaş Altı Milli Takımı'nın Almanya maçı aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümranyespor), Eren Tunalı (Bursaspor), Umut Erdem (Manisa FK), Bedirhan Çetin (Samsunspor), Mehmet Kaya (TS Dortmund)

Orta saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Arda Süne (FC Köln), Sami Satılmış (Altınordu), Dennis Kaygın (Rapid Wien), Enis Safin (LASK Amateure)

Forvet: Talha Sarıaslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), İlkan Sever (Altınordu), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Halim Eroğlu (TSG Balingen)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Milli Takım Almanya'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

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