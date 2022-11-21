Dünya Kupası'nda ortalık birbirine girdi! Ekvadorlu taraftarın el hareketini gören Katarlıyı zor sakinleştirdiler - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda ortalık birbirine girdi! Ekvadorlu taraftarın el hareketini gören Katarlıyı zor sakinleştirdiler

21.11.2022 09:44

2022 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Maçın oynandığı esnada Ekvadorlu bir taraftarın, Katarlılara dönerek eliyle para işareti yapması tansiyonu yükseltti. "Para" diyerek bağıran Ekvadorluya sert tepki gösteren bir Katarlı taraftarı yanındakiler güçlükle sakinleştirdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın golleriyle Katar'ı 2-0 yendi. Karşılaşmada tribünde ise tansiyonun yükseldiği anlar yaşandı.

VALENCI ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın tamamında oyunun hakimi olan Ekvador'a galibiyeti Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia getirdi. Deneyimli golcü, 16. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak takımını öne geçirirken 31. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

PARA İŞARETİ YAPTI

Mücadele oynandığı sırada Ekvadorlu taraftarın tribünde yaptığı hareket ise Katarlıları çıldırttı. Eliyle para işareti yapan ve "Para" diye bağıran Ekvadorluya, bir Katar taraftarı sert çıktı. Tansiyon kısa süreli yükselirken diğer taraftarların araya girmesiyle olay fazla büyümeden son buldu.

Dünya Kupası'nda ortalık karıştı! Ekvadorlu taraftarın el hareketini gören Katarlıyı zor tuttular
Dünya Kupası'nda ortalık karıştı! Ekvadorlu taraftarın el hareketini gören Katarlıyı zor tuttular
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Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda ortalık birbirine girdi! Ekvadorlu taraftarın el hareketini gören Katarlıyı zor sakinleştirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda ortalık birbirine girdi! Ekvadorlu taraftarın el hareketini gören Katarlıyı zor sakinleştirdiler - Son Dakika
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