Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı - Son Dakika
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Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı

27.09.2022 21:08

Belçikalı voleybolcuların 2022 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası A Grubu maçında yaptıkları hata olay oldu. İtalya karşısında bir pozisyonda sayı aldığını düşünerek topu takibi bırakan Belçikalı voleybolcular sayı aldıkları için sevinmeye başlarken İtalyanlar sayıyı kaptı. Hakemin şaşırmış görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

İtalya ile Belçika, 2022 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası A Grubu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Belçikalı voleybolcuların hatası damga vurdu.

BELÇİKALILAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Belçikalı voleybolcular, bir pozisyonda İtalya'ya karşı sayı bulduklarını düşünerek sevinmeye başladı ancak o sırada top hala oyundaydı. Pozisyonu devam ettiren İtalyanlar, Belçikalı voleybolcular sevindiği sırada çok rahat bir sayı buldu. Belçikalılar büyük şok yaşarken, hakemin oldukça şaşırdığı anlar kameralara yansıdı.

Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu
Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu

İTALYA ZİRVEDE

2022 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası A Grubu'nda bulunan İtalya turnuvaya 3'te 3 ile başlarken zirvede bulunuyor. Belçika ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3. sırada.

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Son Dakika Spor Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı - Son Dakika


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