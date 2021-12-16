2022 Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası Rize'de düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, 2022 Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nın 10-13 Şubat tarihleri arasında Rize'nin İkizdere ilçesinde

düzenleneceğini söyledi.

Başar, beraberindeki İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Dağcılık Federasyonu olarak şampiyonayı İkizdere ilçesine bağlı Cimil Vadisi'nde gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.

Teknik heyetin bölgede bir süre çalışmalarda bulunduğunu aktaran Başar, "Cimil Vadisi'nin yapılan çalışmalar sonucunda dağ kayağı ve şampiyona için uygun alanlar olduğunu tespit ettik. Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nı 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında burada gerçekleştireceğiz. Doğu Karadeniz, dağ kayağı için dünyada ender bulunan alanlardan bir tanesi." dedi.

Başar, dağ kayağı branşının 2026 Kış Olimpiyatları'nda ilk defa yer alacağını da anımsatarak, "Bundan dolayı bu branşta sporcuların yetiştirilmesi ve genç sporcuların bu branşa yönlendirilmesi açısından çok önemli." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in dağ kayağı açısından önemli olduğunu yineleyen Başar, "Dağ kayağı branşında uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Dünya şampiyonalarına ve dünya kupalarına milli takım sporcularımız katılıyor. Bu yıl da Türkiye şampiyonasından sonra milli takımımız belirlenecek ve kamplar yapılacak." ifadelerini kullandı.

İkizdere Belediye Başkanı Karagöz ise şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonanın en iyi şekilde yapılabilmesi için çalışacaklarının altını çizen Karagöz, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah çok güzel bir organizasyonla ilimizdeki bütün dinamikleri dahil ederek ses getirecek ve katkı sağlayacak bir şampiyona olacak. Biz çok heyecanlı ve keyifliyiz. Bizler de işleri kolaylaştırma noktasında gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sponsorlarımızla elimizden geldiği kadarıyla bu organizasyonu hayata geçirmek için çalışacağız."