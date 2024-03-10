2023 Deaflympics'te madalyalar sahiplerini buluyor
Futsal kadınlarda finalin adı: İspanya-Brezilya
ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam ediyor.
Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ndeki yarışlarda kadınlarda altın madalyayı Zhang Weiqin ve Xiangxiang Mao'dan oluşan Çin, erkeklerde ise Andriy Andriyishyn ve Ruslan Denysenko'dan oluşan Ukrayna takımı kazandı.
Takım sprint yarışlarında sonuçlar şöyle:
Kadınlar
Altın madalya: Çin (Zhang Weiqin- Xiangxiang Mao) 22.33.6
Gümüş madalya: Ukrayna (Nopriinko Yelizaveta - Lavryk Anastasiia) 23.01.8
Bronz madalya: Güney Kore (Lee Sunju - Kim Kwan) 27.42.0
Erkekler
Altın madalya: Ukrayna (Andriy Andriyishyn - Ruslan Denysenko) 22.13.1
Gümüş madalya: Çin (Boyi Liu - Guoxiong Qiu) 23.39.4
Bronz madalya: Fransa (Cros Lois- Collomb Patton Antoine) 24.32.9
2023 Kış Deaflympics'te Futsal kadınlarda finalin adı: İspanya-Brezilya
Futsal müsabakalarında kadınlarda finalin adı belli oldu. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda kadınlarda yarı final ve klasman maçları oynandı. Yarı finallerde İspanya, Almanya'yı 8-4, Brezilya ise Büyük Britanya'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. İspanya-Brezilya finali yarın saat 17.30'da oynanacak.
Büyük Britanya ile Almanya da bronz madalya maçına çıkacak. Türkiye ise 5-8 klasman maçında Japonya'ya 6-0 yenildi. Milli takım yarın İrlanda Cumhuriyeti'yle 7.'lik maçına çıkacak.
Curling
Curling branşında erkeklerde ve kadınlarda müsabakalara devam edildi. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda kadınlarda 8, erkeklerde 4 müsabaka yapıldı. Kadınlarda Türkiye gündüz maçında Macaristan'a 12-2 yenildi. Akşam seansında ise Türkiye Polonya'ya 16-4 mağlup oldu. Türkiye, erkeklerde ise Ukrayna'ya 12-1 kaybetti.
Curlingte günün sonuçları:
Kadınlar
Ukrayna-Japonya: 7-5
Macaristan-Türkiye: 12-2
Çin-Güney Kore: 11-9
Polonya- Hırvatistan: 6-11
Macaristan-Hırvatistan: 9-7
Güney Kore-Ukrayna: 5-6
Türkiye-Polonya: 4-16
Çin-Japonya: 12-5
Erkekler
İsviçre-Japonya: 7-9
İtalya-Güney Kore: 0-15
Ukrayna-Türkiye: 12-1
Polonya-Macaristan: 6-8
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