Kadın Futbol Süper Ligi Başlıyor - Son Dakika
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Kadın Futbol Süper Ligi Başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 14 takımın yer aldığı ligde, ilk devre 22 Aralık'ta sona erecek, ikinci yarı ise 26 Ocak 2025'te başlayarak 4 Mayıs 2025'te tamamlanacak. Son şampiyon Galatasaray, bu sezon da en yüksek puanı toplayan ekip olacak.

07.09.2024 11:46
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

14 takımın yer aldığı ligde ilk devre 22 Aralık'ta oynanacak 13. hafta maçlarının ardından bitecek.

Sezonun ikinci yarısı 26 Ocak 2025'te başlayacak, 4 Mayıs 2025'teki 26. hafta müsabakalarıyla sezon tamamlanacak.

Son şampiyon Galatasaray

Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezon play-off sistemi kalkarken, sezonu ilk sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmıştı.

Statüde değişiklik olmazken, bu sezon da 26 hafta sonunda ligi zirvede tamamlayan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

Program???????

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü- Bornova Hitabspor (Ünye İlçe)

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyepor- Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)

16.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)

16.00 ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)

17.00 Beylerbeyi- Beşiktaş JK United Payment (Beylerbeyi 75. Yıl)

17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)

11 Eylül Çarşamba:

17.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Vefa)

Kaynak: AA

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