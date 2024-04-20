2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

Spor

Yarın Antalya'da başlayacak 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) tanıtım toplantısı yapıldı.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 59'uncusu, yarın Antalya'da koşulacak 134,7 kilometrelik etapla başlayacak. 8 etaptan oluşan TUR 2024'te mücadele edecek 25 takımdan 175 bisikletçi, 1188 kilometre boyunca pedal çevirecek.

TRT Spor ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyonun tanıtım toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra Astana Kazakistan takımının Büyük Britanyalı yıldız sporcusu Mark Cavendish ile tura katılacak Türk takımlarının bisikletçilerinden Batuhan Özgür (Beykoz Belediyespor), Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor), Burak Abay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor) ve Tahir Buğra Yiğit (Spor Toto) katıldı.

Emin Müftüoğlu, yarın turun startının yanı sıra Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak Antalya'nın bir spor şehri olduğunu belirterek, "Dünyada ülke tanıtımına bisikletten daha iyi katkı sağlayacak başka bir spor yok. Çünkü bisiklet turuyla her yeri görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülkemizde bisiklet sporunun, kültürünün gelişmesi ve sporun tabana yayılması açısından çok önemli bir organizasyon." diye konuştu.

Daha önce sadece ulaşım aracı olarak görülen bisikletin 2008 yılındaki televizyon yayınlarıyla birlikte bir spor olarak tanındığını ve bir yaşam biçimi haline geldiğini aktaran Müftüoğlu, "Veledrom yapılmasıyla ülkede bisikletin tarihi bir daha değişiyor. Bisiklet olimpiyatlarda en çok madalya veren branşlarından biri. Bugüne kadar olimpiyata gitme hedefiyle başladığımız bu yolda artık 2028 ve 2032'de veledromda madalya almak istiyoruz. Geçen yıl tarihi madalyalar aldık. Bir Avrupa 2'nciliği, bir Avrupa 3'üncülüğü aldık. Dört profesyonel bisiklet takımımız var. Bu da ilk defa oldu. 2010'a kadar profesyonel takım yoktu." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçen herkese bisiklet sporu ve turun organizasyonuna verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl Pro Serisi seviyesine çıktık. Bundan sonra Dünya Turu hedefiyle yola devam edeceğiz." dedi.

Katılımcıların görüşleri

Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Tuncer, gençlerin bisiklet sporuna özendirilmesi, bisikletin hayatın içinde yer alması bakımından TUR'un çok önemli bir misyonu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin çağdaş bir ülke olarak bisikletle iç içe yaşaması en büyük temennimiz. Sporun ve spor kültürünün insan sağlığına, huzura ve barışa olan katkısını bilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bu organizasyona gönülden sahip çıkmakta ve bu anlamlı etkinliğin her yıl sorunsuz gerçekleştirilmesine önem vermektedir." şeklinde görüş belirtti.

Sporun insanlığın evrensel dili olduğunu dile getiren Tuncer, sözlerine şöyle devam etti:

"Farklı dil, anlayış, inanç ve kültürleri olan insanların aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesi, diğer dünya sorunlarına da çözüm sunabilecek bir örnektir. Sporun barış ve kardeşlik ikliminin güvencesi olduğunu yürekten inanıyor ve bu yolda önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz."

Antalya Valisi Şahin de "Bu hafta sonu Antalya'da 17'nin üzerinde büyük organizasyon yapılıyor. Bunlardan biri Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, diğeri 59'uncusunu düzenleyeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Turun başlangıcını ve ilk 2 etabını yapmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

TUR sayesinde şehirlerdeki bisiklet parkurlarının ve etkinliklerin arttığını paylaşan Şahin, şunları kaydetti:

"Antalya, muhteşem coğrafyası ve turizm kapasitesini kullanarak bundan aslan payını aldı. Antalya'da bisiklet turizmi, en önemli turizm dallarından biri halini aldı. Bu kış çok sayıda bisiklet takımını Antalya'da misafir ettik. Bundan çok ciddi bir ekonomik imkan sağladık."

Yıldız bisikletçi Cavendish: "Bir etap daha kazanmam lazım"

Elde ettiği 11 etap zaferiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun rekorunu Andre Greipel'le paylaşan 38 yaşındaki Büyük Britanyalı bisikletçi Mark Cavendish, "Buraya dönmek güzel. Bir tane daha kazanmam lazım." dedi.

TUR'da yarışmanın her zaman iyi hissettirdiğini aktaran Cavendish, "Sanırım ilk kez 10 yıl önce katılmıştım. Burada harika anılarım var. Annem de iki ay önce Türkiye'de tatildeydi. İzmir, Marmaris, Bodrum ve İstanbul'a gitmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Bisiklet Turu'nun en fazla etap kazanma rekoruna da ortak olan Cavendish, TUR'un da Fransa Turu'nun da rekorunu tek başına ele geçirmeyi umduğunu söyledi.

Türk bisikletçiler

Türkiye şampiyonu Burak Abay "Ev sahibi olduğumuz için en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Sakatlığıma rağmen buradayım. Elimden geleni yapacağım." yorumunda bulundu.

2022 Türkiye güzellikleri mayosunun sahibi Batuhan da TUR'da en iyi şekilde mücadele edeceğini ifade ederken, pist bisikleti de yapan turun genç katılımcılarından Mustafa Tarakçı ise organizasyonda ilk defa yarışacağı için çok heyecanlı olduğunu anlattı.

TUR'un Türk sporcular için olimpiyatlardan sonra en yüksek mertebe olduğunu söyleyen Tahir Buğra Yiğit de iyi hazırlandıklarını ancak yarışın zorlu geçeceğini dile getirdi.

Parkurun, şampiyonluk kupasının, takımların ve sporcuların tanıtımıyla devam eden toplantı, katılımcılara plaket takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.