2024 Futgolf Şampiyonası Antalya'da

Spor

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) tarafından organize edilen şampiyonaya, 20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılacak.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, katılımcı sayısıyla Avrupa futgolfünde bir ilk olma özelliği taşıyacak.

Belek'te yapılacak şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya mücadele edecek.

Türkiye karması belli oldu

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda alınan sonuçların ardından organizasyona katılacak Türkiye karması belli oldu.

Erkek, senyör ve kadın olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde ise 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye karması, 21-23 Kasım'da Silivri Golf Sahası'nda yapacağı kampla 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak.