2024 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu

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21-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2024 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında şampiyonlar belli oldu. Gençlik Spor Sosyal Tesisler Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyonlara kupalarını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun takdim etti.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen 2024 yılı Satranç Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerdeki Konferans Salonunda yapılan ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir tarafından 55 takım toplamda 675 sporcu şampiyonada hamle yaptı. 9 tur üzerinden yapılan 7 gün süren yarışmalar sonunda Türkiye Kulüpler Şampiyonası ödül töreni düzenlendi. Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

2. lige yükselen takımlar belli oldu

Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda şampiyon takım Alper Eren Satranç Spor Kulübü oldu. Şampiyonada ilk altıya giren takımlar, gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye Satranç 2. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı

Gerçekleştirilen Şampiyonanın sıralamasında Alper Eren Satranç Spor Kulübü altın madalyanın sahibi olurken, Fatma Yılmaz Spor Kulübü gümüş ve Trakya Satranç Spor Kulübü bronz madalya kazandılar. Elbe Satraç Kulübü 4'üncü sırada, İstiklal Spor Kulübü 5'inci sırada ve Düzce Siyah Beyaz Spor Kulübü 6'ncı sırada yer aldı.

"Satrançta başarılı organizasyonlara imza atıyoruz"

Satranç'ta son iki yıldır üst üste ulusal organizasyonları Denizli'nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Temmuz ve Ağustos ayı boyunca satrançın kalbinin Denizli'de attığını söyledi. Pamukkale Satranç Salonu gibi Türkiye'nin en modern tesislerinden birini Denizli'ye kazandırmanın gurunu yaşadıklarını ifade eden İlman, Satranç Kulüpler Şampiyonasında yarışan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutladı.

"Denizli'deki ilgiden memnunuz"

7 gün boyunca süren Kulüpler Satranç Şampiyonasında yarışan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Denizli'nin satrancın başkenti olduğunu, misafirperverlikten ve gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını kaydetti.

Satranç Federasyonunun en prestijli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Kupası yarışmaları yine Denizli'nin ev sahipliğinde 29 Temmuz - 06 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Denizli Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenecek Satranç Türkiye Kupası heyecanında 912 sporcu hamle yapacak. - DENİZLİ