2025 ASES Türkiye Şampiyonası Düzce'de Sona Erdi - Son Dakika
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2025 ASES Türkiye Şampiyonası Düzce'de Sona Erdi

2025 ASES Türkiye Şampiyonası Düzce\'de Sona Erdi
05.07.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
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Düzce'de yapılan 2025 ASES U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası sonunda ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllerini Düzce Valisi ve diğer yetkililerden aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2025 ASES Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonlar ise ödüllerini aldı.

Düzce Şıralık Şehir Standında 30 Haziran-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gün müsabakaları sonunda Makaralı Yay U21 Kadın Takımlarda Anka Okçuluk Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Vira Okçuluk Spor Kulübü üçüncü, Erkek Takımlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Gelibolu Yarımada Spor Kulübü üçüncü olurken Karışık Takımlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Gelibolu Yarımada Spor Kulübü ikinci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Makaralı Yay U21 Erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Yağız Sezgin birinci, Samsunspor Kulübü sporcusu Kerem Çelik ikinci, Onok Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Furkan Doruk Mutlu üçüncü, Kadınlarda Anka Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Deniz İnci Seyhan birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Ayşenur Fenerci ikinci, Vira Okçuluk Spor Kulübü sporcusu İrem Şanel üçüncü oldu.

Klasik Yay U21 Erkeklerde Angora Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Kakaşcı birinci, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Yağız Yolcu ikinci, Kayserispor AŞ Spor Kulübü sporcusu Kutay Tek üçüncü, Kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Elif Berra Gökkır birinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü sporcusu Halise Nur Ecrin Albayrak ikinci, Kayserispor AŞ Spor Kulübü sporcusu Asiye Şuheda Tekeoğlu üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, MHK Üyesi Alper Güler, MHK Üyesi Orhan Şentürk, Teknik Delege Kerem Kırsever ve Navek Ceo'su Burak Başaran takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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