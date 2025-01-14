2025 Bisiklet Yarışları Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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Spor

2025 Bisiklet Yarışları Takvimi Açıklandı

Türkiye, 2025'te uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak, pist merkezi Konya olacak.

14.01.2025 15:52
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Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı yol, pist ve dağ bisikleti faaliyet programı belli oldu.

Buna göre, 2025 yılında Alanya, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, İstanbul, İzmir, uluslararası yol bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Pist bisikletinin Türkiye'deki merkezi Konya'da UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası düzenlenecek.

Dağ bisikletinde ise Sakarya, Antalya, Alanya, İzmir, Ankara, Erzurum, Rize, Karabük ve Kahramanmaraş, önemli sporcuları ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Türk bisikletinin en değerli organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde 60. yılını kutlayacak.

Tour of Ankara, Tour of Mersin, Tour of İstanbul gibi yarışlar, yol bisikletinde uluslararası takımları ağırlayacak.

Ayrıca Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları, Türkiye Yol Şampiyonası ve Bölgesel Yarışlar ile farklı yaş gruplarında kadın ve erkek sporculara açık, geniş katılımlı organizasyonlar düzenleyecek.

Pist bisikletinin merkezi Konya

Konya'da düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek.

Konya Olimpik Veledromu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 14-16 Mart tarihlerinde 5 kıtadan 40'tan fazla ülke ve 400'e yakın sporcu katılacak.

Dağ bisikletinde Dünya Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

Dağ bisikleti, doğal parkurlar ve zorlu arazilerde gerçekleştirilen heyecan verici yarışlarla dikkat çekecek. Bu sene Türkiye'nin Erzurum, Rize ve Antalya gibi farklı bölgelerinde yer alan şehirlerinde dağ bisikleti yarışları düzenlenecek.

Yarışlar, bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek, sporculara doğa ile iç içe zorlu parkurlarda mücadele etme fırsatı sunacak.

Sakarya Bisiklet Vadisi, haziran ayında Eleminatör Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyonda dağ bisikletinin en önemli takım ve sporcuları yarışacak.

2025 yılı takviminde aynı zamanda Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın hem yurt içi hem de yurt dışında katılacağı hazırlık kampları ve yarışlar bulunuyor.

Suudi Arabistan'da 20-26 Temmuz'da Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları (EYOF), Belçika'da 28-31 Ağustos'ta Para Bisiklet Dünya Şampiyonası, Portekiz'de 15-20 Temmuz'da Avrupa Gençler Pist Şampiyonası ve Hollanda'da 20-24 Ağustos'ta Dünya Gençler Pist Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Müftüoğlu: "Takvim eşsiz fırsatlar sunuyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2025 yılı faaliyet takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bisiklet sporunun her geçen yıl daha da büyüdüğü Türkiye'de, 2025 yılı için belirlediğimiz yol, pist, dağ bisikleti ve para bisikleti de içeren kapsamlı yarış ve kamp takviminin, sporcularımıza ve bisiklet tutkunlarına eşsiz fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki bisiklet organizasyonları, Türkiye'nin bisiklet sporundaki gelişimi açısından çok önemli yere sahip. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, 2025 sezonunda tüm bisiklet camiasının yine büyük bir heyecanla yarışmalara katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2025 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlar şöyle:

Pist bisikleti

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası/ Konya (14-16 Mart)

Yol bisikleti

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (27 Nisan-4 Mayıs)

Grand Prix Antalya (1 Şubat)

Uluslararası Alanya Castle Criterium/ Antalya (2 Şubat)

Grand Prix Aspendos/ Antalya (8 Şubat)

Uluslararası Cleopatra Beach Criterium/ Antalya (9 Şubat)

Tour of Pedalia/ Antalya (14-16 Şubat)

Uluslararası Apollon Temple/ Antalya (22 Mart)

Grand Prix Apollon Temple/ Antalya (23 Mart)

Uluslararası Gazipaşa Criterium/ Antalya (5 Nisan)

Grand Prix Syedra Ancient City/ Antalya (6 Nisan)

Tour of Mersin (10-13 Nisan)

Grand Prix Kahramanmaraş (5 Temmuz)

Grand Prix Edebiyat Yolu/ Kahramanmaraş (6 Temmuz)

Tour of Ankara (10-13 Temmuz)

Grand Prix Çankırı (24 Ağustos)

Tour of Route Salvation/ Ankara-Samsun (27-30 Ağustos)

Tour of İstanbul (4-7 Eylül 2025)

Dağ bisikleti

Eliminatör Dünya Şampiyonası/ Sakarya (21-22 Haziran)

Tacettin Özsavaş Antalya MTB Cup (15-16 Şubat)

Haluk Günözgen İzmir MTB Cup (12-13 Nisan)

Erol Kumcuoğlu Ankara MTB Cup (10-11 Mayıs)

Davut Berber Palandöken MTB Cup/ Erzurum (1-2 Ağustos)

Ejder 3200 MTB Cup/ Erzurum (3 Ağustos)

Yaşar Gümüş Rize MTB Cup (9-10 Ağustos)

Abdülaziz Talat Tuncalp Yenice Cup/ Karabük (16-17 Ağustos)

Kahramanmaraş MTB Cup (23-24 Ağustos)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2025 Bisiklet Yarışları Takvimi Açıklandı - Son Dakika

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