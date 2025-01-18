2025 Türkiye Golf Turu Başlıyor

Golfte 2025 yılı yarın Antalya'da yapılacak Türkiye Golf Turu Sıralama müsabakalarıyla başlayacak.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 19-21 Ocak tarihlerinde Belek'teki National Golf Kulübü ve Regnum Carya Golf Kulübü'nde oynanacak.
Üç raund üzerinden oynanacak sıralama müsabakalarına; Ataşehir Golf Kulübü, Alanya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Infinity Golf Kulübü, Antalya Golf Spor Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Carya Golf Kulübü, National GSK, Moda Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Regnum Golf&Country Club Bodrum, Olympos Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 49'u erkek, toplam 74 sporcu katılacak.
Sıralama müsabakalarının ardından Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanan sporcular, 22-26 Ocak tarihlerinde milli takım aday kadro kampıyla sezonun ilk çalışmasına başlayacak.
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