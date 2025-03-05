2025 Voleybol Dörtlü Finali Rize'de

Rize'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarı finaller
13.00 Halkbank- İstanbul Gençlik Spor
15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor
İlk gün yapılacak maçların galipleri, 24 Mart'ta saat 16.30'da yapılacak final maçında karşı karşıya gelecek.
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