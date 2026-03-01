Nesine 3. Lig'de 23. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 23. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|23
|13
|7
|3
|38
|19
|19
|46
|2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|23
|13
|5
|5
|40
|24
|16
|44
|3.ÇORLUSPOR 1947
|23
|12
|7
|4
|39
|19
|20
|43
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|23
|12
|7
|4
|31
|22
|9
|43
|5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|23
|11
|8
|4
|27
|15
|12
|41
|6.YALOVA FK 77
|23
|9
|8
|6
|33
|24
|9
|35
|7.GALATASPOR
|23
|9
|5
|9
|30
|25
|5
|32
|8.SİLİVRİSPOR
|23
|9
|5
|9
|31
|29
|2
|32
|9.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ
|23
|7
|9
|7
|28
|30
|-2
|30
|10.BULVARSPOR
|23
|8
|6
|9
|27
|32
|-5
|30
|11.İNKILAP FUTBOL
|23
|4
|13
|6
|16
|24
|-8
|25
|12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|23
|5
|8
|10
|25
|29
|-4
|23
|13.KESTEL ÇİLEKSPOR
|23
|6
|5
|12
|19
|29
|-10
|23
|14.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|23
|5
|7
|11
|21
|33
|-12
|22
|15.POLATLI 1926
|23
|5
|4
|14
|14
|33
|-19
|19
|16.EDİRNESPOR
|23
|2
|4
|17
|17
|49
|-32
|10
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|22
|14
|5
|3
|47
|19
|28
|47
|2.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|23
|9
|11
|3
|29
|18
|11
|38
|3.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|23
|9
|8
|6
|34
|25
|9
|35
|4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|23
|9
|8
|6
|28
|26
|2
|35
|5.ERCİYES 38 FUTBOL
|23
|8
|9
|6
|29
|23
|6
|33
|6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|23
|8
|9
|6
|23
|20
|3
|33
|7.CINEGOLD AĞRI 1970
|22
|8
|8
|6
|36
|20
|16
|32
|8.MDGRUP OSMANİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|28
|28
|0
|32
|9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|23
|8
|7
|8
|28
|26
|2
|31
|10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|23
|6
|11
|6
|27
|27
|0
|29
|11.DİYARBEKİRSPOR
|23
|6
|8
|9
|22
|34
|-12
|26
|12.KİLİS 1984
|23
|7
|5
|11
|19
|39
|-20
|26
|13.KIRIKKALE FK
|23
|6
|7
|10
|27
|37
|-10
|25
|14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|23
|4
|11
|8
|19
|32
|-13
|23
|15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|23
|4
|8
|11
|24
|39
|-15
|20
|16.HACETTEPE TÜRK METAL 1963
|23
|3
|10
|10
|24
|31
|-7
|19
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|23
|16
|6
|1
|46
|17
|29
|54
|2.52 ORDUSPOR FK
|23
|15
|3
|5
|55
|21
|34
|48
|3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|23
|11
|8
|4
|32
|24
|8
|41
|4.FATSA BELEDİYESPOR
|23
|12
|4
|7
|27
|21
|6
|40
|5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|23
|11
|5
|7
|45
|24
|21
|38
|6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|23
|11
|5
|7
|38
|18
|20
|38
|7.PAZARSPOR
|23
|9
|7
|7
|24
|26
|-2
|34
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|23
|9
|5
|9
|25
|27
|-2
|32
|9.ORDUSPOR 1967
|23
|7
|7
|9
|24
|35
|-11
|28
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|23
|8
|4
|11
|22
|38
|-16
|28
|11.TOKAT BELEDİYESPOR
|23
|7
|5
|11
|22
|27
|-5
|26
|12.AMASYASPOR FK
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|13.1926 BULANCAKSPOR
|23
|6
|5
|12
|22
|42
|-20
|23
|14.ARTVİN HOPASPOR
|23
|6
|4
|13
|23
|36
|-13
|22
|15.ÇAYELİSPOR
|23
|3
|8
|12
|17
|34
|-17
|17
|16.GİRESUNSPOR
|23
|3
|6
|14
|19
|40
|-21
|15
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|23
|20
|2
|1
|60
|12
|48
|62
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|23
|17
|3
|3
|55
|17
|38
|54
|3.KARŞIYAKA
|23
|15
|5
|3
|44
|17
|27
|50
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|23
|15
|4
|4
|46
|20
|26
|49
|5.OKTAŞ UŞAKSPOR
|23
|14
|2
|7
|29
|25
|4
|44
|6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|23
|12
|6
|5
|40
|20
|20
|42
|7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|23
|12
|3
|8
|30
|23
|7
|39
|8.TİRE 2021
|23
|10
|5
|8
|42
|23
|19
|35
|9.ALANYA 1221 FUTBOL
|23
|7
|6
|10
|21
|30
|-9
|27
|10.SÖKE 1970
|23
|7
|4
|12
|30
|29
|1
|25
|11.ALTAY
|23
|7
|5
|11
|23
|30
|-7
|20
|12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|23
|4
|6
|13
|27
|42
|-15
|18
|13.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR FAALİYETLERİ
|23
|4
|6
|13
|20
|37
|-17
|18
|14.AFYONSPOR
|23
|2
|6
|15
|17
|49
|-32
|12
|15.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ
|23
|3
|3
|17
|17
|51
|-34
|12
|16.NAZİLLİSPOR
|23
|0
|4
|19
|6
|82
|-76
|4
