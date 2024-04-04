Kara Kartal son anda yıkıldı! Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'ye hazır

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı. İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Fatma Şahin (Beylerbeyi), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız, Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Büşra Kuru (Sand 1946), Dilara Deli (Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük) Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment) Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Miray Cin (Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)