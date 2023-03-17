3 temsilcimizin birden elendiği UEFA Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.

HAVLU ATTIK

Temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir, turnuvaya Son 16 Turu'nda veda etti. Son 8 ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

YARI FİNAL MAÇLARI 11 MAYIS'TA

Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak.

FİNAL PRAG'DA

2022/23 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

Çeyrek Final:

Lech Poznan-Fiorentina

Gent-West Ham

AZ Alkmaar-Anderlecht

Nice- Basel

Yarı Final: