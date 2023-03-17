3 temsilcimizin birden elendiği UEFA Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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3 temsilcimizin birden elendiği UEFA Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

17.03.2023 17:36

Temsilcilerimiz Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in veda ettiği Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri tamamlandı. Sivasspor'u eleyen Fiorentina, Lech Poznan'la eşleşirken Başakşehir'i turnuva dışına iten Gent ise West Ham United ile eşleşti. Trabzonspor'un Play-Off'ta elendiği İsviçre ekibi Basel ise Nice'le mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.

HAVLU ATTIK

Temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir, turnuvaya Son 16 Turu'nda veda etti. Son 8 ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

YARI FİNAL MAÇLARI 11 MAYIS'TA

Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak.

FİNAL PRAG'DA

2022/23 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

Çeyrek Final:

  • Lech Poznan-Fiorentina
  • Gent-West Ham
  • AZ Alkmaar-Anderlecht
  • Nice- Basel

Yarı Final:

  • Lech Poznan-Fiorentina/ Basel-Nica
  • Gent-West Ham United/ Anderlecht-AZ Alkmaar
YORUMLAR
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Türkiye, Avrupa'da tarihi bir sezon geçirdi! İşte ülke puanına en çok katkı sağlayan temsilcimiz Türkiye, Avrupa'da tarihi bir sezon geçirdi! İşte ülke puanına en çok katkı sağlayan temsilcimiz Avrupa'da bu sezon takımımız kalmadı ama ileriye dönük tablo iyileşti Avrupa'da bu sezon takımımız kalmadı ama ileriye dönük tablo iyileşti

Başakşehir, Sivasspor, Konferans, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 temsilcimizin birden elendiği UEFA Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 temsilcimizin birden elendiği UEFA Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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