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4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi

29.12.2021 09:47
4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi

4. Türkiye Spor Zirvesi, 'Spor Bilimlerinde Sürdürülebilir Gelecek' teması ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Politikaları Derneği (SPOLDER) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

4. Türkiye Spor Zirvesi, 'Spor Bilimlerinde Sürdürülebilir Gelecek' teması ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Politikaları Derneği (SPOLDER) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dünya FairPlay Karikatür ve Fotoğraf Sergisi ile başlayan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Spor Politikaları Derneği'nin düzenlediği zirvede, 'Kadınlar Birlikte Güçlü: Sporla Başaranlar' ve '21. YY'da Spor Yatırımlarının Geleceği' başlıklı oturumlar da gerçekleştirildi. Zirvenin sonunda ayrıca ödül töreni düzenlendi. Türkiye Milli Paralimpik sporcuları Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün ve Büşra Ün başarılarından dolayı ödüllendirilirken, ödül alan isimler arasında zirveye konuşmacı olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan katıldı. Yılın Spor Yorumcusu Ödülünü ise Önder Özen aldı.

"Kadınlar olarak çok güzel işler yapıyoruz"

Zirvede ödül alan profesyonel tenisçi İpek Öz, bu tarz etkinliklerin Türk sporu için yararlı olacağını söylerken, "Çok keyifli ve güzel bir gündü. Umarım seneye tekrar burada olur ve konuşma yapabilirim" dedi.

Sporda kadının hak ettiği yerde olmadığını ama güzel yerlere gelindiğini ve kadınlar olarak çok güzel işler yaptıklarını dile getiren Öz, "Umarım yakın zamanda gerçekten hak ettiğimiz yeri görebiliriz" şeklinde konuştu.

Başarılı sporcu hedefinin ise tenis sporunun önemli turnuvaları olan Grand Slam'lere katılmak ve ilk 100'e girip ilkleri başarmak olduğunu söyledi.

"Kızlar her şeyi başarabilir, yeter ki istesinler"

Haziran ayında Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Zübeyde Süpürgeci, 4. Spor Zirvesi'nde aldığı ödül için çok mutlu olduğunu ve yaptıkları sporun zor olduğunu dile getirdi. Süpürgeci, "Bizi bu ödüle layık görüp başarımızı taçlandırdığı için İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Sporla ilgilenmek isteyen kız çocukları için "Kızlar her şeyi başarabilir, yeter ki istesinler" diyen Süpürgeci, "Tabii ki hayatımız her alanda çok zor ama biz kadınlar olarak bu zorluğu aşabiliriz. Kendimize inanalım" şeklinde konuştu.

Bir sonraki hedefi için ise Süpürgeci, " Japonya'daki 2022 Dünya Şampiyonası'nda birinci olup daha sonra Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.

"Bizlere fırsat verildiği zaman çok iyi şeyler yapacağımızı gösteriyoruz"

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda beşinci olan ve 4. Spor Zirvesi'nde ödül alan paralimpik atlet Hamide Doğangün, ödül aldığı için çok mutlu olduğunu ve sıradaki hedefinin Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda dereceye girip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Sporda ilerlemek isteyen ancak önlerine farklı engeller çıkan kız çocukları için konuşan Doğangün, "Bizlere fırsat verildiği zaman çok iyi şeyler yapacağımızı gösteriyoruz. Bize fırsat verilsin ve neler yapabileceğimizi görsünler istiyorum" dedi.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağı dalgalandırmak istiyorum"

Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi olan Büşra Ün, geçtiğimiz yıl düzenlenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın çok inişli-çıkışlı, yoğun tempolu ve yorucu geçtiğini dile getirirken, "Öyle bir tempodan sonra bu şekilde ödüllendirilmek tabii ki bizi mutlu ediyor. Burada olmak gerçekten çok gurur verici" dedi.

Hedefinin he zaman daha iyisini yapabilmek olduğunu söyleyen Ün, "Bu süreç içerisinde ne değişir, neler olur bilmiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağı dalgalandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kadın sporcular için, söylenen kalıplara uymak zorunda olmadıklarını dile getiren Ün, "Ne istiyorlarsa, hangi branşı istiyorlarsa yapabilirler. İstedikleri her şeyde hakkını verip çalıştıktan sonra başarılı olabilirler. Çalışmaya devam" diye konuştu.

"Başarıları taçlandırmak insanı teşvik ediyor"

İlk defa karate branşının yer aldığı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, "Gerçekten çok mutluyum. Başarıları taçlandırmak insanı teşvik ediyor. Biz de bu sayede önümüzdeki hedeflere daha sağlam adımlar atabiliyoruz. Bu benim için bir teşvik oldu. Umarım daha iyilerini başarabilirim" ifadelerini kullandı.

Arapoğlu sonraki hedefinin Avrupa şampiyonasında başarılı olmak olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL

4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi
4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi
4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi
4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 4. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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