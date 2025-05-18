4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Başladı

- 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer:

"Amacımız, binlerce yılın birikimini Türkiye ve dünyaya tanıtmak"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Doğanın içinde tarihe koş' sloganıyla bu yıl 4.'sü düzenlenen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu' start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 10K Kızkalesi Parkurunun startını verirken, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Atletizm Federasyonu ile iş birliği içerisinde düzenlediği maratonda sporcular ve izleyiciler, Mersin tarihinin kalıntıları ve eşsiz Akdeniz manzarasında buluştu. 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 28'i yabancı olmak üzere toplam 658 sporcu yarıştı. Maraton; 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Maratonu olmak üzere 3 kategoride koşuldu. 10K Kızkalesi Parkuru Kızkalesi/Müze Beach'ten start alırken, yine aynı noktada finish yaptı. 33K Lamos Parkuru ile 53K Kilikya Ultra Maratonu da Lamos Kanyonu'ndan start alırken, Kızkalesi Müze Beach'te finish yaptı.

8 farklı ülkeden yüzlerce sporcu, maraton heyecanına ortak oldu

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 4. Kilikya Ultra Maratonu'na Türkiye, ABD, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan olmak üzere 8 farklı ülkeden sporcu katıldı. Türkiye'nin toplam 21 şehrinden de maratona katılım sağlandı. Yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, Mersin'in eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri içerisinde koşma fırsatı buldu. Maratona katılan sporcular, Mersin'in kültürel mirası ve eşsiz doğasını spor aracılığıyla tanıma imkanına erişti. Limon ve portakal ağaçları arasında spor yapmanın keyfine varan sporcular, saklı kalan tarihte kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliğini yaşayabildi. Parkurlar boyunca sporcular; Cennet-Cehennem Obrukları, Kanlı Divane Ören Yeri, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Korykos Antik Kenti gibi tarihi ören yerlerinin ve antik kiliselerin içerisinden de geçti.

"Amacımız; binlerce yılın birikimini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak"

Start sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Vahap Seçer, 3 ayrı parkurda 658 sporcunun yarıştığının bilgisini vererek, "Ülkemizden 21 ayrı şehirden, ülkemizle beraber 8 ayrı ülkeden burada sporcularımız ter döktü. Temel amaç yarışma değil, bu tarihi yerde binlerce yılın birikimini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Burada koşan sporcular mutlaka yarışmalarda başarılı olmak isteyeceklerdir ama aslında bu parkurlarda o tarihin kokusu, o farklı kültürlerin, o doğa harikası bölgenin özelliğini ve güzelliğini de tanıma ve hissetme imkanı bulacaklar" dedi.

Seçer, yarışmaya katılımın ve ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Umut ediyoruz gelecek yıllar çok daha iyi olur. Amacımız bu tip organizasyonlarla bölgeyi tanıtmak. Hep, 'Marka kent olmalıyız, Mersin'in tanınması gerekir' diyorum. Bunun için bu tip etkinlikler son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"Bu tip organizasyonlar dünya barışına da katkı sağlıyor"

Dün lansmanını yaptıkları Tarihi Kilikya Yolundan da bahseden Vahap Seçer, bu organizasyonlar için Mersin'e gelen turistlerin tarih ve kültür aktarımı ve bölgenin kalkınmasına katkı sunduğunu ifade etti. Seçer, "Bu tip organizasyonlar dünya barışına da katkı sağlıyor. Çok yönlü düşünmek, olayı çok daha büyük boyutlu görmek lazım. Resme makro anlamda bakmak lazım. Bunlar çok önemli ve değerli çalışmalar. Yaptığımız organizasyonları şekil şartını yerine getirmek için yapmıyoruz, içinin de dolu dolu ve zengin olmasına özen gösteriyoruz. Halkı da buna katmak lazım. Mersin, bu konuda her geçen gün daha iyi noktalara gidiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda farkındalığı artıyor" diye konuştu.

"Organizasyonlarda temel mesele şehrin katılım sunması"

Mersin'in coğrafyası, doğal güzellikleri, ekolojisi, tarımı ve ticareti ile oldukça yüksek potansiyele sahip bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, tüm bunları daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bazı organizasyonların her ne kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılsa da birçok kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğinin olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "Buradaki temel mesele şehrin katılım sunması ve bunu birlikte yapmak. Biz sivil toplumuyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla herkes bu çalışmaların içerisinde olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de hem kültürel hem sportif hem de sanatsal anlamda zenginleşen bir süreç başladı"

Tour Of Mersin, Tarsus Yarı Maratonu, Uluslararası Mersin Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Festivali, Edebiyat Festivali, Gençlik Festivali gibi birçok büyük organizasyon düzenlediklerini kaydeden Seçer, "Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Mersin'de hem kültürel hem sportif hem de sanatsal anlamda zenginleşen bir süreç başlamış görülüyor" dedi.