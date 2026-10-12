41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde - Son Dakika
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41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

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41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde
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İngiltere ve Galler'de futbol tribünlerinde 1985 yılından bu yana uygulanan alkol tüketimi yasağının kaldırılması gündeme geldi. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, 41 yıllık düzenlemeyi "haksız, modası geçmiş ve ayrımcı" olarak nitelendirerek değiştirilmesi gerektiğini savundu. Olası değişiklik futbolseverler arasında tartışma yaratırken güvenlik endişeleri de yeniden gündeme taşındı.

İngiltere ve Galler'de futbol karşılaşmalarında tribünlerden sahayı izlerken alkol tüketilmesini yasaklayan 41 yıllık düzenleme yeniden tartışmaya açıldı. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, 1985 yılından bu yana yürürlükte olan yasağın kaldırılmasını istediğini açıkladı.

Burnham'ın açıklaması, İngiliz futbolunda tribün kültürünün değişmesine yol açabilecek yeni bir düzenleme ihtimalini gündeme getirdi.

41 YIL ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

İngiltere'de tribünlerde alkol tüketimine yönelik yasak, 1985 yılında Margaret Thatcher hükümeti döneminde hayata geçirildi. Kararın alınmasında, Luton Town ile Millwall arasında oynanan FA Cup karşılaşmasında yaşanan şiddet olayları etkili oldu. Aynı yıl Belçika'daki Heysel Stadyumu'nda 39 kişinin hayatını kaybetmesi de futbol güvenliğine yönelik önlemleri hızlandırdı.

Çıkarılan yasayla futbol sahasının görülebildiği tribün alanlarında alkol tüketilmesi yasaklandı. Düzenleme, stadyumların belirli iç alanlarında alkol satışına ve tüketimine ise tamamen engel olmadı.

TARAFTARLARIN MAÇ GÜNÜ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMEDİ

Yasağa rağmen İngiliz futbolunda maç öncesi ve sonrasında alkol tüketimi yaygın bir alışkanlık olmaya devam etti. Taraftarlar karşılaşmalardan önce stadyum çevresindeki barlarda bir araya gelirken bazı futbolseverler devre arasında tribün altındaki satış alanlarına yöneldi.

Bu durum, yasağın tribünlerdeki alkol tüketimini sınırlandırmasına rağmen maç günü alışkanlıklarını tamamen değiştirmediği yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yasağın kaldırılmasına yönelik öneri, stadyum güvenliği konusundaki tartışmaları da yeniden başlattı. Euro 2020 finalinde Wembley Stadyumu çevresinde yaşanan olaylar, İngiliz futbolunda taraftar güvenliği konusunda öne çıkan örneklerden biri olarak gösteriliyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2025-2026 sezonunda futbol bağlantılı şiddet, taşkınlık ve antisosyal davranış bildirilen maç sayısı, önceki sezona kıyasla yüzde 4 artarak 1.644'e ulaştı. Polis müdahaleleri ve gözaltıların önemli bölümünün stadyum dışında gerçekleşmesi de güvenlik tartışmalarının yalnızca tribünlerle sınırlı olmadığını ortaya koydu.

GÖZLER OLASI YASA DEĞİŞİKLİĞİNDE

Andy Burnham'ın çağrısının ardından 41 yıllık düzenlemenin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu. Yasağın kaldırılması için mevcut mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor. Tartışmanın önümüzdeki dönemde futbol otoriteleri, güvenlik birimleri ve siyasi karar alıcılar arasında sürmesi bekleniyor.

ManchesterİngiltereGallerFutbolSporSon Dakika

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