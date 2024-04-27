59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tobias Andersen birinci oldu - Son Dakika
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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tobias Andersen birinci oldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda Tobias Andersen birinci oldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Çeşme - İzmir etabını DSM-Firmenich PostNL Takımı'ndan Danimarkalı bisikletçi Tobias Andersen kazandı. Turun 7. etabında 175 bisikletçi yarıştı.

27.04.2024 16:48  Güncelleme: 16:55
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- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Çeşme - İzmir etabını Tobias Andersen kazandı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 7. etabı tamamlandı

İZMİR - 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 125.4 kilometrelik Çeşme-İzmir etabını DSM-Firmenich PostNL Takımı'ndan Danimarkalı Tobias Andersen, 2 saat 50 dakika 58 saniyelik dereceyle kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 7. etabına 25 takımdan, 175 bisikletçi katıldı. Etabın başlangıcı Çeşme Kalesi'nden verildi. Yarışın bu etabında bisikletçiler; Çeşme Kalesi'nden, sırasıyla Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır'a ulaşıp oradan Urla-Barbaros köyüne, Urla, Nardılere ve Balçovadan geçerek, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam etti. Daha sonra Konak, Baraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girerek Karşıyaka İskelesi'nde yarışın bitişini gerçekleştirdi.

Q36.5 takımından James Whelan ve Beykoz Belediyespor'dan Natnael Berhana, bitiş çizgisine 98 kilometre kala hızını artırdı. Yarışın son virajında yaşanan kaza nedeniyle birçok sporcu düştü. Yarışı 2 saat 50 dakika 58 saniye sürede tamamlayan DSM-Firmenich PostNL takımından Danimarkalı bisikletçi Tobias Andersen günü galibiyetle noktaladı. İkinciliği Tarteletto-Isorex takımından Timothy Dupont, üçüncülüğü ise Polti Kometa takımından Manuel Penalver aldı.

Yarışmacılara ödülleri verildi

Günü dereceyle bitiren yarışmacılar arasından birinci olan Andersen'e ödülü, İzmir Valisi Süleyman Elban takdim etti. İkinci Timothy Dupont ise ödülünü önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, üçüncü Manuel Penalver da İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan aldı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın 8. ve son etabı İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: İHA

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