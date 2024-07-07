663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 Boyda Son 16 Turu Başladı - Son Dakika
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 Boyda Son 16 Turu Başladı

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Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmaları başladı. Bugün yapılacak karşılaşmalar sonucunda dereceye girenler belirlenecek.

07.07.2024 10:22
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Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl CV Enerji Güreş Ligi'nde sıralamaya giren pehlivanların 14 boyda katılmaya hak kazandığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı. Bugün 14 boyda gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonucunda, dereceye girenler belirlenecek.

Büyük organizasyonda geride kalan karşılaşmalar sonucunda, baş kategorisinde son 8'e kalarak çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Kırkpınar'da çeyrek final karşılaşmalarına çıkacak pehlivanların isimleri şu şekilde:

Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Teşvik-2 Boyda Son 16 Turu Başladı
Kaynak: DHA

Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 Boyda Son 16 Turu Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 Boyda Son 16 Turu Başladı - Son Dakika
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