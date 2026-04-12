8. AKRA Gran Fondo Antalya'da Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
8. AKRA Gran Fondo Antalya'da Ödüller Sahiplerini Buldu

8. AKRA Gran Fondo Antalya\'da Ödüller Sahiplerini Buldu
12.04.2026 17:29
Kemer'de düzenlenen 8. AKRA Gran Fondo Antalya'da sporcular ödüllerini aldı. 15 ülkeden 578 katılımcı yarıştı.

TÜRKİYE'NİN önde gelen amatör yol bisikleti organizasyonlarından AKRA Gran Fondo Antalya'nın 8'incisi Kemer'de düzenlendi. 17,81 kilometrelik Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı, 98 kilometrelik AKRA Parkuru ve 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

15 ülkeden 578 sporcunun katılım sağladığı AKRA Gran Fondo Antalya'da dün organizasyon tarihinde ilk kez yer alan ve tırmanış performansının ön plana çıktığı Fraport TAV Antalya Airport etabı koşulmuştu. Bugün ise sporcular 98 kilometrelik AKRA Parkuru ve 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru'nda pedal çevirdi.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Kemer Olbia Parkı'ndan 'Yeşil Gelecek' temasıyla başlayan organizasyonun ardından düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Törende dereceye girenlere ödüllerini; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Barut, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Corendon Spor İş Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya, Akra Kemer Genel Müdürü Emre Bora Baran ve AKRA Hotels Grup Pazarlama Direktörü Janet Medina, Kemer Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Şefi Alpaslan Bülbül takdim etti.

98K AKRA PARKURU

98 kilometrelik AKRA Parkuru'nun erkekler kategorisinde birinciliği 3: 03: 06.80'lik dereceyle Gökhan Uzuntaş elde etti. 3: 04: 33.87 ile Kamer Kanber ikinci, 3: 05: 08.57'lik dereceyle de Rus sporcu Aleksei Maiskii üçüncü oldu.

Kadınlarda ise ilk 3 sırayı Rus sporcular aldı. Daria Pravilova 3: 18: 45.40'lık dereceyle birinci, 3: 47: 13.87 ile Olga Chirkova ikinci, 3: 51: 05.28 ile de Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu.

48KM AG TOHUM PARKURU

48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru'nun erkekler kategorisinde 1: 17: 47.94'lük dereceyle Alptuğ Kuşcu birinci, 1: 17: 53.20'lik dereceyle Murat Uslu ikinci, 1: 17: 53.29'luk dereceyle de Mithat Temizyürek üçüncü geldi. Kadınlarda ise 1: 19: 19.56 ile Aylin Yüce birinci, 1: 24: 15.11 ile Burcu Kaya ikinci, 1: 24: 15.37 ile de Buket Demirci üçüncü oldu.

FRAPORT TAV ANTALYA AİRPORT (17,81K)

Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabında kadınlarda 0: 34: 25.90 dereceyle Şeniz Pamuk birinci, 0: 35: 45.10 ile Aylin Yüce ikinci, 0: 36: 18.73 ile de Rus sporcu Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu. Erkeklerde ise 0: 27: 59.03'lük dereceyle Oleg Dereviagin birinci, 0: 28: 54.54'lük dereceyle Ömer Faruk Yılmaz ikinci, 0: 29: 13.22'lik dereceyle de Evgenii Arinin üçüncü geldi.

AG TOHUM-PARA C (48K)

AG Tohum-Para C 48K parkurunda erkeklerde 1: 28: 01.10 ile Hüseyin Uğur birincilik, 1: 28: 49.85 ile Selim Gözber ikincilik, 1: 34: 15.83 ile de Ali Kırbaş üçüncülük elde etti.

AG TOHUM - PARA B (48K)

AG Tohum - Para B 48K parkurunda erkeklerde birinci 1: 30: 34.38'le Halil Vural - Hasan Hüseyin Kaçar, ikinci 1: 35: 45.90'la Engin Balaban - Okan Öztürk, üçüncü ise 1: 38: 21.15'le Taşkın Özgür - Burhan Kızıltaş oldu.

Kadınlarda da Gülsüm Çeşmeci - Burcu Yıldız 2: 02: 52.31 ile birinci, Maide Yayla - Sema Gündoğdu 2: 11: 47.95 ile ikinci, Hamide Turan - Büşra Yücel'soy ise 2: 12: 59.54 ile üçüncü geldi.

AG TOHUM - PARA C (48K) PRO

AG Tohum - Para C (48K) Pro parkurunda erkeklerde Fırat Uğur 1: 20: 14.79'la birinci, Kazakistan'dan Pavel Babenko da 1: 29: 15.98'lik dereceyle birinci oldu.

AHMET SOLMAZ: BURAYA GELEN MİSAFİRLERİMİZ ORGANİZASYONDAN ÇOK MEMNUN

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Bu sene ilk kez tırmanış etabı koşuldu. Bu herkesin merakla beklediği parkur çok güzel bir şekilde sonuçlandı. Buraya gelen misafirlerimiz de organizasyondan çok memnun. Bu organizasyonun 8 yıldır yapılmasını sağlayan başta AKRA Hotels olmak üzere bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

NECATİ TOPALOĞLU: HER SENE ÜZERİNE KATARAK İLERLİYORUZ

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da, "Sporcularımız bir olumsuzluk yaşamadan yarışları tamamladılar. Organizasyonda emekleri olan sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Bu sene 8'incisini düzenledik ve her sene de üzerine katarak ilerliyoruz. Bu sene ilk kez eklenen tırmanış etabını da gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 8. AKRA Gran Fondo Antalya'da Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj “Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj
Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım
Akaryakıta indirim geliyor Akaryakıta indirim geliyor
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor Fenerbahçe’den yeni sezonun ilk bombası Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ava Yaman isyan etti: Fotoğraflarım değil, yeteneğim konuşulsun Ava Yaman isyan etti: Fotoğraflarım değil, yeteneğim konuşulsun
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu

18:02
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:24
Gelir vergisinde rekor kırıldı Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
SON DAKİKA: 8. AKRA Gran Fondo Antalya'da Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
