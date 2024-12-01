Spor

8. İda Ultra Maraton ödül töreni gerçekleşti

İda Ultra Maraton'da şampiyonlara ödülleri verildi

Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, - TÜRKİYE'nin ilk ve tek kış maratonu olan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen İda Ultra Maraton büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen maratonda Kazdağları'nda birbirinden zorlu 5 farklı parkurda mücadele eden sporcular ödüllerini aldı.

Türkiye'nin en prestijli ultra maratonlarından olan İda Ultra Maraton'a bu yıl 17 ülkeden 1700 sporcu katıldı. İda Ultra (110km), İda Half Ultra (66km), Run Zeus (36km), Köy Koşusu (15km) ve sekiz buçuk kilometre yarışlarında zorlu şartlarda mücadele eden sporcular yarışı tamamladı. Maratonda farklı kulvarlar ve kategorilerde dereceye girenler düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Muharrem Döğer, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Meclis Üyesi Muammer Temiz, Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ve daire müdürleri katıldı.

Bu yıl heyecan dolu, adrenalini yüksek olan yarışlar sporcuların ilgisi büyük olurken, sonraki yıllarda artan katılımla birlikte daha çok izleyiciye ev sahipliği yapması bekleniyor.