9. Efsaneler Kupası Antalya'da - Son Dakika
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Spor

9. Efsaneler Kupası Antalya'da

9. Efsaneler Kupası Antalya\'da

Antalya'da Türk-Alman dostluğunu kutlayan futbol turnuvası 9 Kasım'da yapılacak.

07.11.2024 20:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş veteran oyuncularından oluşan futbol takımları, Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da buluşacak.

Organizasyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde 9 Kasım Arcadia Footbol Center'da gerçekleştirilecek.

Futbolseverlere nostaljik ve heyecan dolu anlar yaşatmayı amaçlayan turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları mücadele edecek.

Turnuvada Yılmaz Vural, Tanju Çolak, Samet Aybaba, Olaf Thon, Karim Haggui, Miroslav Stoch, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze, Uğur Boral, İbrahim Yattara, Hakan Yakın, Oliver Reck, Thomas Ziemer, Martin Driller, Altin Lala, Ömer Erdoğan, Ömer Toprak ve Thomas Helmer gibi efsane isimler yer alacak. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 9. Efsaneler Kupası Antalya'da - Son Dakika

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