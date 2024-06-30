98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı - Son Dakika
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98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı

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Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame adlı safkan, 98. Gazi Koşusu'nu 2:28:36'lık derecesiyle kazandı. Türk atçılığının derbisi niteliğindeki koşuda, Dragon Flame birinci olurken, Zizka ikinci ve Borrego üçüncü oldu. Jokey Akın Sözen ise kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

30.06.2024 19:37
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98. Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Dragon Flame" kazandı

Sacit GÖNCÜ – Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - 98'inci Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame adlı safkan 2: 28: 36'lık derecesiyle kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2 bin 400 metre çim pistte gerçekleştirildi. Koşuyu; Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile bir çok yarışsever izledi.

Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu, büyük heyecana sahne oldu. Yarışı Emrah Agun'un sahibi olduğu, Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli safkan, 2: 28: 36'lık derecesiyle kazandı. 98'inci Gazi Koşusu'nda 2'nciliği Zizka, 3'üncülüğü Borrego elde ederken, yarışı Son of Cooger isimli safkan 4'üncü sırada tamamladı.

Öte yandan jokey Akın Sözen, Dragon Flame ile kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

98. Gazi Koşusu\'nu Dragon Flame kazandı
Kaynak: DHA

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