99. Gazi Koşusu'nu kim kazanacak? 1 yıllık bekleyiş sona eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

99. Gazi Koşusu'nu kim kazanacak? 1 yıllık bekleyiş sona eriyor

99. Gazi Koşusu\'nu kim kazanacak? 1 yıllık bekleyiş sona eriyor
28.06.2025 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 99. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu, pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

22 SAFKAN PİSTE ÇIKACAK

Koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek.

İLK İHSAN ATÇI, EN SON AKIN SÖZEN KAZANDI

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Emrah Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli at birinci oldu. Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik derecesiyle elde etti.

AHMET ÇELİK'TEN ÜST ÜSTE 7 ŞAMPİYONLUK

Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekoru jokey Ahmet Çelik'e ait. 38 yaşındaki jokey yarın yapılacak yarışta 'Cutha' isimli atla piste çıkacak. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

EN FAZLA ŞAMPİYON MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene De Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) adlı safkanlar ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

HALİS KARATAŞ 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli atlarla bu önemli yarışı kazandı.

DAĞITILACAK ÖDÜLLER

Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye ise 1 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin TL'ye ulaşacak.

99. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Albayrak - Mehmet Kaya

2 - Belgrathan - Ali Kaçmaz

3 - Brain Booster - Özcan Yıldırım

4 - Brave Champion - Mehmet Salih Çelik

5 - Broarts - Sadettin Boyraz

6 - Cutha - Ahmet Çelik

7 - Database - Akın Sözen

8 - Grande Flusso - Müslüm Çelik

9 - Handsome King - Hışman Çizik

10 - Hope Breeze - Ercan Çankaya

11 - Lost King - Nevzat Avci

12 - Magic Selectra - Erhan Aktuğ

13 - Magic Weapon - Ayhan Kurşun

14 - Patrick Star - Muhammed Mir Bilgin

15 - Purosangue - Halis Karataş

16 - Special Man - Vedat Abiş

17 - Tonbi - Mehmet Akyavuz

18 - Tulumar - Mustafa Çiçek

19 - Zambur Aga - Gökhan Kocakaya

20 - Boon Nam - Erhan Yavuz

21 - Dejavu - Ali Yıldız

22 - Petite Louve - Görkem Özçelik

99. Gazi Koşusu'nu kim kazanacak? 1 yıllık bekleyiş sona eriyor

GÜNÜN DİĞER KOŞULARI

Gazi Koşusu'nun yanı sıra yarın Hipodrom.com Koşusu, Korea Racing Authority Koşusu, Kocatepe Koşusu, Zübeyde Hanım Koşusu, Anafartalar Koşusu, Haliç Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu ve Nene Hatun Koşusu da yapılacak.

Kaynak: İHA

Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 99. Gazi Koşusu'nu kim kazanacak? 1 yıllık bekleyiş sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
Fenerbahçe’de imza çıkmazı Tarih bir kez daha ertelendi Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
Sosyal medya bunu konuşuyor Kostic’in yediği çalımı görenler şoke oldu Sosyal medya bunu konuşuyor! Kostic'in yediği çalımı görenler şoke oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
İstanbul merkezli 7 ilde ’casusluk’ operasyonu: 10 gözaltı İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı
Arda Turan’dan İrfan Can Kahveci’ye kanca Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
Antalya’nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

16:26
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6’sı sürüyor, 3 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında
15:29
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjdemiz var“ yeni kredi paketlerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjdemiz var" yeni kredi paketlerini duyurdu
13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
13:45
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:59
Antalyaspor’da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
21:55
Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
21:49
Yasin Öztekin’den transfer itirafı: Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor
Yasin Öztekin'den transfer itirafı: Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor
21:19
Kendisini ’komiser’ olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
21:10
Inter’den Barış Alper Yılmaz için teklif
Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif
20:25
Salda Gölü’nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
20:16
Fenerbahçe’den yılın bombası Osimhen için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
20:09
Süper Lig’in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig’e transfer oluyor
Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor
19:57
Seyhan Baraj Gölü’ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
19:55
Antalya’nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 17:15:28. #7.12#
SON DAKİKA: 99. Gazi Koşusu'nu kim kazanacak? 1 yıllık bekleyiş sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.