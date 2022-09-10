Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı - Son Dakika
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Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı

10.09.2022 16:28
Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya uzatmalarda 87-86 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Cedi Osman, normal sürenin son saniyelerinde 2 serbest atışı da kaçırınca tepkilerin odağına oturdu. Milli basketbolcunun bu anı, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Portekiz'e karşı 83. dakikada penaltı kaçıran Burak Yılmaz'ı anımsattı. Sporseverler, "Hayallerimizi çaldınız" gibi yorumlar yaptı.

A Milli Basketbol Takımı ile Fransa , 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 1 sayı farkla kazandı. Karşılaşmaya ise Cedi Osman'ın kaçırdığı serbest atışlar damga vurdu.

CEDİ OSMAN'A TEPKİ YAĞDI

Ay-Yıldızlılar mücadelenin ikinci yarısı 14 sayılık farktan geri dönerken, maçın son saniyelerinde Cedi Osman'ın kaçırdığı 2 serbest atış ve top kaybı sonrası karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son 5 saniyesinde ise Furkan Korkmaz topu elinden kaçırdı ve Türkiye, 1 sayı farkla Fransa'ya mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise Cedi Osman'a sosyal medyada tepki yağdı.

Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor

AKILLARA BURAK YILMAZ GELDİ

Cedi Osman'ın serbest atışları kaçırması sporseverlerin aklına Burak Yılmaz'ı getirdi. Dünya Kupası play-off yarı final maçında Portekiz'e karşı 83. dakikada penaltı kaçıran milli futbolcu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitme umutlarına son vermişti.

Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor
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Son Dakika Spor Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı - Son Dakika
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