A Milli Basketbol Takımı ile Fransa , 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 1 sayı farkla kazandı. Karşılaşmaya ise Cedi Osman'ın kaçırdığı serbest atışlar damga vurdu.
Ay-Yıldızlılar mücadelenin ikinci yarısı 14 sayılık farktan geri dönerken, maçın son saniyelerinde Cedi Osman'ın kaçırdığı 2 serbest atış ve top kaybı sonrası karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son 5 saniyesinde ise Furkan Korkmaz topu elinden kaçırdı ve Türkiye, 1 sayı farkla Fransa'ya mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise Cedi Osman'a sosyal medyada tepki yağdı.
Cedi Osman'ın serbest atışları kaçırması sporseverlerin aklına Burak Yılmaz'ı getirdi. Dünya Kupası play-off yarı final maçında Portekiz'e karşı 83. dakikada penaltı kaçıran milli futbolcu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitme umutlarına son vermişti.
Son Dakika › Spor › Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı - Son Dakika