Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı

A Milli Basketbol Takımı ile Fransa , 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 1 sayı farkla kazandı. Karşılaşmaya ise Cedi Osman'ın kaçırdığı serbest atışlar damga vurdu.

CEDİ OSMAN'A TEPKİ YAĞDI

Ay-Yıldızlılar mücadelenin ikinci yarısı 14 sayılık farktan geri dönerken, maçın son saniyelerinde Cedi Osman'ın kaçırdığı 2 serbest atış ve top kaybı sonrası karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son 5 saniyesinde ise Furkan Korkmaz topu elinden kaçırdı ve Türkiye, 1 sayı farkla Fransa'ya mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise Cedi Osman'a sosyal medyada tepki yağdı.

AKILLARA BURAK YILMAZ GELDİ

Cedi Osman'ın serbest atışları kaçırması sporseverlerin aklına Burak Yılmaz'ı getirdi. Dünya Kupası play-off yarı final maçında Portekiz'e karşı 83. dakikada penaltı kaçıran milli futbolcu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitme umutlarına son vermişti.