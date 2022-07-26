A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci hazırlık kampı kadrosu açıklandı

26.07.2022 15:26
A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci hazırlık kampı kadrosu açıklandı

5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, Ankara'da yapacağı ikinci hazırlık kampına 19 sporcu çağrıldı.

5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, Ankara'da yapacağı ikinci hazırlık kampına 19 sporcu çağrıldı.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde 29-31 Temmuz tarihlerinde Ankara THF Spor Kompleksi'nde yapılacak ikinci kampın kadrosunda 19 oyuncu yer aldı. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları nihai kadrosu bu kamp sonrasında belirlenecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

Kampa davet edilen sporcular şöyle:

" Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Ali Emre Babacan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Tolga Aşçı, Doğukan Sarısoy, Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Emre Engin, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu."

YORUMLAR
500
Yanlış sünnet edilen çocuğun hayatı karardı: '21 gündür su içmeye korkuyor' Yanlış sünnet edilen çocuğun hayatı karardı: '21 gündür su içmeye korkuyor' ABB'den, Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu ABB'den, Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu
Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:46:07. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement