A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan , Katar , Fas ve Irak yer alıyor.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Hentbol Takımı, ikinci hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika

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