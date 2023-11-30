A Milli Futbol Takımı 37. sıraya yükseldi

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FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında A Milli Takım'ın bir basamak daha yükseldiği görüldü. Ay-yıldızlı ekip, 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.

BREZİLYA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10'u arasında en önemli değişikliği, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle üçüncülükten beşinciliğe gerileyen Brezilya yaşadı.

EN ÖNEMLİ ÇIKIŞI URUGUAY YAPTI

Bu düşüşün ardından İngiltere üçüncü, Belçika ise dördüncü sıraya yükseldi. Hollanda ise Portekiz'i geçerek 6. sıraya çıktı. Sıralamadaki en önemli çıkışlardan birine ise Uruguay imza attı. 4 basamak yükselen Uruguay, 11. sırada kendine yer buldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: