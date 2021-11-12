A Milli Futbol Takımı Cebelitarık maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Cebelitarık ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde, teknik direktör Stefan Kuntz oyuncularla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Daha sonra oyuncular dar alanda çift kalede hücum organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktik çalışması üzerinde durulduğu belirtildi.

Yarın forma giyemeyeceği açıklanan Abdülkadir Ömür, baldırındaki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı. İdmanı Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Milliler, yarın sabah yapacağı antrenmanla Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Cebelitarık'ı yarın İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.