A Milliler İzlanda ile İzmir'de Karşılaşacak - Son Dakika
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A Milliler İzlanda ile İzmir'de Karşılaşacak

A Milliler İzlanda ile İzmir\'de Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 2'nci maçında yarın İzlanda Milli Takımı'nı İzmir'de ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart cezası nedeniyle görev yapamayacağı maçta, biletler 250 ve 500 TL arasında satışa sunuldu. İzmir, aynı zamanda milli gururunu da yaşayacak.

08.09.2024 14:40
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 2'nci maçında yarın İzlanda Milli Takımı'nı İzmir'de ağırlayacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç saat 21.45'te başlayacak. Uluslar Ligi'ne cuma günü Galler'le deplasmanda golsüz berabere kalarak başlayan millilerde maçta kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, İzlanda önünde görev yapamayacak. Maçın biletleri 250 ve 500 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, ay-yıldızlı ekip, rakibini İzmir ve Ege'nin tüm illerinden futbolseverlerin tıklım tıklım dolduracağı statta ağırlayacak.

9 EYLÜL'DE MİLLİ GURUR

İzmir, 9 Eylül'e denk gelen maçta her yıl büyük heyecan ve coşkuyla kutladığı düşman işgalinden kurtuluşunda bu yıl milli gurur da yaşayacak. Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak maçta Gürsel Aksel Stadı, 2 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak. Daha önce yıllar boyunca ay-yıldızlıların en önemli maçlarına Atatürk Stadı'nda ev sahipliği yapan İzmir, senelerce hasret kaldığı A Milli Futbol Takım'a 14 Haziran 2022'de yeniden kavuşmuştu.

2 YIL SONRA

Kapılarını Ocak 2020'de açan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takım'ın yine Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de oynadığı Litvanya maçına ev sahipliği yapmıştı. Açıldıktan sonra geçen 4 sene içinde 2021 ve 2023'te Türkiye Kupası finallerinin oynandığı Gürsel Aksel Stadı, ikinci milli maça 9 Eylül gibi anlamlı bir tarihte sahne olacak. Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takım, şampiyonanın ardından ülkemizde ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak.

YILDIZLAR SAHADA

İzmir ve Egeli futbolseverler; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Abdülkerim Bardakcı gibi milli yıldızları şampiyona sonrası ilk kez canlı izleme imkanı bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyuma sadece passolig kart sistemi ile yüklenmiş bileti olan seyirciler giriş yapabilecekleri açıkladı. Karşılaşma günü stat kapılarının 18.45'te açılacağı, stat çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağı için toplu taşıma araçlarının kullanılması istenmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milliler İzlanda ile İzmir'de Karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milliler İzlanda ile İzmir'de Karşılaşacak - Son Dakika
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