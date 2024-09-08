A Milliler İzlanda ile İzmir\'de Karşılaşacak

Spor

9 EYLÜL'DE MİLLİ GURUR

İzmir, 9 Eylül'e denk gelen maçta her yıl büyük heyecan ve coşkuyla kutladığı düşman işgalinden kurtuluşunda bu yıl milli gurur da yaşayacak. Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak maçta Gürsel Aksel Stadı, 2 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak. Daha önce yıllar boyunca ay-yıldızlıların en önemli maçlarına Atatürk Stadı'nda ev sahipliği yapan İzmir, senelerce hasret kaldığı A Milli Futbol Takım'a 14 Haziran 2022'de yeniden kavuşmuştu.

2 YIL SONRA

Kapılarını Ocak 2020'de açan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takım'ın yine Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de oynadığı Litvanya maçına ev sahipliği yapmıştı. Açıldıktan sonra geçen 4 sene içinde 2021 ve 2023'te Türkiye Kupası finallerinin oynandığı Gürsel Aksel Stadı, ikinci milli maça 9 Eylül gibi anlamlı bir tarihte sahne olacak. Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takım, şampiyonanın ardından ülkemizde ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak.

YILDIZLAR SAHADA

İzmir ve Egeli futbolseverler; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Abdülkerim Bardakcı gibi milli yıldızları şampiyona sonrası ilk kez canlı izleme imkanı bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyuma sadece passolig kart sistemi ile yüklenmiş bileti olan seyirciler giriş yapabilecekleri açıkladı. Karşılaşma günü stat kapılarının 18.45'te açılacağı, stat çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağı için toplu taşıma araçlarının kullanılması istenmişti.