A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçında 9 değişiklikle çıktı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, millilerin EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı.
İtalyan teknik adam; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Günok, Ozan Kabak, Rıdvan Kılıç, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökcü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ile Enes Ünal'a görev verdi.
Türkiye'nin, Macaristan maçı 11'i şöyle:
"Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal"
Enes Ünal 1 yıl aradan sonra
Milli takımda Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından milli formayı sırtına geçirdi. Çapraz bağından sakatlık yaşayan Enes, son olarak EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 28 Mart 2023 tarihinde oynanan ve kırmızı-beyazlıların 2-0 kaybettiği Hırvatistan maçında sahada yer almıştı. 26 yaşındaki futbolcu, sakatlık sürecinde elemelerde Letonya (2), Galler (2), Ermenistan, Hırvatistan ve özel karşılaşmalarda da Japonya ile Almanya mücadelelerini kaçırdı.
2 futbolcu ilk kez kadroda
Türkiye'de, Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez bir müsabakanın maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Millilerde Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan, Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım aday kadrosuna davet edilmiş, Semih ile Ahmetcan daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.
Ersen Martin anısına siyah bant
Türkiye - Macaristan maçında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ersen Martin de unutulmadı. Milliler, mücadelede sahaya Martin'in anısına siyah bantla çıktı.
Az sayıda taraftar destekledi
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada A Milli Futbol Takımı'na az sayıda Türk taraftar, kendilerine ayrılan tribünden destek verdi. - BUDAPEŞTE
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında Galler maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyunculara şans verirken, milli formayı ilk kez giyecek olan Can Uzun ve Oğuz Aydın da kadroda yer aldı. Ayrıca, Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayla sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.
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