A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçında 9 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçında 9 değişiklikle çıktı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçında 9 değişiklikle çıktı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı. Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayı giydi. Türkiye'de Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım kadrosunda yer aldı.

22.03.2024 23:42  Güncelleme: 23:48
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, millilerin EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı.

İtalyan teknik adam; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Günok, Ozan Kabak, Rıdvan Kılıç, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökcü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ile Enes Ünal'a görev verdi.

Türkiye'nin, Macaristan maçı 11'i şöyle:

"Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal"

Enes Ünal 1 yıl aradan sonra

Milli takımda Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından milli formayı sırtına geçirdi. Çapraz bağından sakatlık yaşayan Enes, son olarak EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 28 Mart 2023 tarihinde oynanan ve kırmızı-beyazlıların 2-0 kaybettiği Hırvatistan maçında sahada yer almıştı. 26 yaşındaki futbolcu, sakatlık sürecinde elemelerde Letonya (2), Galler (2), Ermenistan, Hırvatistan ve özel karşılaşmalarda da Japonya ile Almanya mücadelelerini kaçırdı.

2 futbolcu ilk kez kadroda

Türkiye'de, Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez bir müsabakanın maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Millilerde Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan, Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım aday kadrosuna davet edilmiş, Semih ile Ahmetcan daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.

Ersen Martin anısına siyah bant

Türkiye - Macaristan maçında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ersen Martin de unutulmadı. Milliler, mücadelede sahaya Martin'in anısına siyah bantla çıktı.

Az sayıda taraftar destekledi

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada A Milli Futbol Takımı'na az sayıda Türk taraftar, kendilerine ayrılan tribünden destek verdi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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