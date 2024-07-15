A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan ile karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan ile karşılaşacak

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan ile deplasmanda yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Milliler, antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına bir anma düzenledi. Macaristan karşısında alınacak en az 1 puan, milli takımı play-off'lara taşıyacak. Karşılaşma yarın TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

15.07.2024 23:28
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Macaristan mücadelesinin hazırlıklarını maçın oynanacağı Alcufer Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan milliler; hücum, savunma ve duran toplar üzerine çalışmalar yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, antrenmandan önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma düzenledi. Milliler, antrenmandan önce 15 Temmuz Şehitleri anısına takım halinde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilen, daha sonra İstanbul'da geri düşmesine rağmen Macaristan'ı 2-1 mağlup eden milli takım, Erzincan'da Azerbaycan'ı 1-0 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilmişti. Milliler, 5. maçında İsviçre'ye Kocaeli'de 2-0 mağlup olmuştu. Macaristan karşısında alınacak en az 1 puan, milli takımı play-off'lara taşıyacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan yayınlanacak.

Grupta puan durumu şu şekilde:

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P

1 - İsviçre

5

4

0

1

11

3

12

2- Macaristan

5

2

1

2

9

5

7

3- Türkiye

5

2

0

3

4

7

6

4- Azerbaycan

5

1

1

3

2

11

4

1. Grup'taki son maçlar:

Yarın:

20.00 Macaristan-Türkiye

20.00 İsviçre-Azerbaycan

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan ile karşılaşacak - Son Dakika

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