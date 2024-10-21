A Milli Kadın Takımı'ndan Ukrayna'ya Karşı Hedef: Eleme - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Takımı'ndan Ukrayna'ya Karşı Hedef: Eleme

A Milli Kadın Takımı\'ndan Ukrayna\'ya Karşı Hedef: Eleme

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna'yı elemek için 25 ve 29 Ekim'de önemli maçlara çıkacak.

21.10.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda Ukrayna ile yapacağı maçlar öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde düzenlenen medya gününe milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası ve oyuncular katıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Necla Güngör Kıragası, 25 ve 29 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar sonucunda Ukrayna'yı elemeyi hedeflediklerini belirterek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet kadınlarının en güzel sonucu alarak ülkesini onurlandıracağını ve gururlandıracağını düşünüyorum. Bunun için elimizden gelen her şeyi yağacağız. Bizim için en büyük baskı bu. Ülkemizi gururlandırmak isteyen kadınlar sahaya çıkacak. Cumhuriyet kadını nasıl oluyor, onun örneğini göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna karşısında "tarihi" maçlar oynayacaklarını dile getiren Kıragası, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 Ekim'de çok önemli bir play-off maçına çıkacağız. Rakibimiz Ukrayna. Sonrasında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikinci maçımız için Moldova'da olacağız. C Ligi'nde başlayan, 6 maçta hiç gol yemeden birinci olarak grubu tamamladığımız bir süreç. Daha sonra B Ligi'nde 3. sırada girdiğimiz grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a kalma başarısı elde ettik. Play-off'ta da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Ukrayna'yı eleyerek play-off 2. turuna ismimizi yazdırmak istiyoruz. Play-off 2. turunda Belçika- Yunanistan galibiyle karşılaşıp Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefiyle Kadın Milli Takım tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için ülkemizi gururlandıracak bir maça çıkacağız. Bu zorlu süreçte birbirimize kenetlenip devam ediyor olmak çok kıymetli."

Son zamanlarda kadına ve çocuğa karşı çok olumsuz haberler duyduklarını vurgulayan Kıragası, "Bu haberler bizleri çok etkiliyor. Kendi takımım adına ve kişisel anlamda üstümüzde büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bizler Türk kadını olarak ne kadar başarılı olursak bu engellerin ve kötü haberlerin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu sorumlulukla sahaya çıkacağız. Attığımız her gol, her mücadele, kız çocuklarına ve kadınlara birer mesaj olarak gelecek. Hem umut olmak istiyoruz hem de biz kadınların ötekileştirilmeden, hiç kimsenin namus meselesi olmadan, elinin kiri olmadan, bir birey olarak çok güzel bir şekilde yaptığımız işleri yapmak istiyoruz. Bunun için de çok ciddi bir mücadele vereceğiz. Emin olun 14 Ekim'den beri bunları konuşuyoruz ve düşünüyoruz. 25 Ekim'de sahaya çıkan çok kıymetli oyuncularımın çok güzel bir mesaj vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Kemik kadromuz oturdu"

Baskıyla motive olduklarını belirten Necla Güngör Kıragası, "Baskı üzerimizde her zaman var. Baskı olmadan başarı gelmiyor. O gerginliği hissetmek bizi başarıya götüren yol. Kampımız çok keyifli geçiyor. Son 4 seneye baktığınız zaman kemik kadromuz oturdu. 2020'de sadece savunma çalıştığımız takımımız, artık savunmadan hücuma geçişlerin çalıştırıldığı ve hücum bölgesinde daha fazla varyasyon gördüğümüz bir takıma evrildi. Birbirini çok seven, kenetlenmiş, birbirine inanan kadınlarla dolu bir takımız." yorumunu yaptı.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılarak önemli bir başarıya imza attığını da kaydeden Kıragası, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'ın bu sene başardığı şeyler çok kıymetli. Kadın futbolunun ülkemizde devam etmesi ve gelen yatırımların daha da artması için önemliydi. Onlarla çok gurur duyuyoruz. Zor bir grupta mücadele ediyor olmak, grupta amatör statüdeki tek takım olmak ve çok zor takımlara karşı mücadele ediyor olmak çok zor. Emekleri, verdikleri mücadele, geleceğe ne kadar emin adımlarla ilerlediğimize bir vurgu. Yapılan yatırımların karşılığının alındığını görüyorum."

Milli takımın medya günü, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Etkinlikler, Politika, Ukrayna, 29 Ekim, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Takımı'ndan Ukrayna'ya Karşı Hedef: Eleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:19:13. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Takımı'ndan Ukrayna'ya Karşı Hedef: Eleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.