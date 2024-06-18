A Milli Takım, EURO 2024'e galibiyetle başladı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, şampiyonaya galibiyetle başladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez galibiyetle başladı

Türkiye, 6. kez katıldığı Avrupa şampiyonalarına ilk kez puan ve galibiyetle başladı.

Daha önce katıldığı 5 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, ilk kez puan ve galibiyetle açılış yaptı.

Türkiye, açılış maçlarında EURO 96'da Hırvatistan'a 1-0, EURO 2000'de İtalya'ya 2-1, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0, EURO 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Arda Güler'den rekor

Gürcistan karşısında milli takımı öne geçiren golü atan Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

Daha önce bu rekor 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Arda Güler, A Milli Takım ile çıktığı 9. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. Arda, ilk golünü Samsun'da oynanan maçta Galler'e atmıştı.

Arda, aynı zamanda Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncusu ünvanını da elde etti. Arda, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu arada Arda Güler, aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.

Milli Takımın ilk golü Mert Müldür'den

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki ilk golü Mert Müldür'den geldi.

Mücadelenin 25. dakikasında Gürcistan savunmasından seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde vuran Mert, çok şık bir gol kaydetti.

Mert Müldür, A Milli Takım'da çıktığı 25. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı. Mert, ilk golünü ise Cebelitarık karşısında atmıştı.

Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı

A Milli Futbol Takımı'nın sol beki Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı Gürcistan maçında 90 dakika sahada kaldı.

Milli takımın, İtalya ve Polonya ile oynadığı karşılaşmalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi, Gürcistan karşısında karşılaşmayı tamamladı.

Salih Özcan, Dortmund'da oyunda

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, kulüp takımının stadında oyunun son bölümünde şans buldu.

Yedekler arasında yer alan Salih, 90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Almanya'da milli takıma büyük destek

A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2024'teki ilk maçında Türk taraftarlar büyük destek verdi. 62 bin kişilik BVB Dortmund Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin Türk taraftar yer aldı.

Taraftarlar, 90 dakika boyunca milli futbolcuları yaptıkları tezahüratlarla destekledi.