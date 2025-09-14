A Milli Takım EuroBasket 2025 Finalinde! - Son Dakika
A Milli Takım EuroBasket 2025 Finalinde!

14.09.2025 21:15
Türkiye, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşıyor. Mücadele kapalı gişe, 11 bin kişi izliyor.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıktı.

Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.

Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmayı Bakan Bak da izledi

Türkiye ile Almanya arasında oynanan EuroBasket 2025 finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Karşılaşmayı Bakan Bak'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler izledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier de finali yerinde takip etti.

Final kapalı gişe

Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali, kapalı gişe oynandı.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belli olacağı karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip etti.

Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen birçok Türk taraftar, tribündeki yerini aldı.

Kaynak: AA

