A Milli Takım FIFA Sıralamasında 28. Sırayı Koruyor

Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 28'inci basamakta yer aldı.

FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1537,24 puanla 28'inci sıradaki yerini korurken, sıralamada Arjantin liderliğini sürdürdü. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

İlk 10 basamakta değişiklik olmazken, sıralama şöyle;

1 Arjantin - 1867,25

2 Fransa - 1859,78

3 İspanya - 1853,27

4 İngiltere - 1813,81

5 Brezilya - 1775,85

6 Portekiz - 1756,12

7 Hollanda - 1747,55

8 Belçika - 1740,62

9 İtalya - 1731,51

10 Almanya - 1703,79