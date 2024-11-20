A Milli Takım, Karadağ\'a 3-1 Mağlup Olup Play-Off\'a Yükseldi

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A Milli Futbol Takımı , UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ 'a 3-1 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı. Milliler, A Ligi'ne yükselebilmek için play-off oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, grup lideri olarak çıktığı karşılaşmada grup sonuncusu Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Maç boyunca rakibine üstünlük kuramayan milliler, ilk yarıda bireysel hatalar sonucunda kalesinde goller gördü. Özellikle ilk kez bir milli maça 11'de başlayan Emirhan'ın iki kritik hatası, iki golle sonuçlanınca takım demoralize oldu. Teknik direktör Montella, ikinci yarıya değişikliklerle başlayıp, oyuna müdahale etse de sonuç almayı başaramadı.

KENAN'IN İLK RESMİ GOLÜ MAĞLUBİYETİ ENGELLEMEYE YETMEDİ

Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup olan millilerde tek golün sahibi Kenan Yıldız, ilk kez resmi bir maçta gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sene ekim ayında Türkiye A Milli Takım forması giymeye başlayan Kenan Yıldız, Almanya ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşamıştı. Daha sonra resmi maçlarda da forma giyen genç oyuncu, gol atma başarısı göstermemişti. Kenan Yıldız, ay-yıldızlı forma altındaki ilk resmi golünü dün akşam Karadağ karşısında atsa da bu gol mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

A LİGİ İÇİN SIRADA PLAY-OFF VAR

Milliler, grup liderliğinin yanı sıra doğrudan UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme şansını da son maçta kaybetti. Grubun son maçına kadar namağlup gelen Ay-yıldızlılar, aldığı tek mağlubiyetle liderliğini kaybetti. Ancak milli takımın A Ligi'ne yükselme şansı henüz bitmiş değil. Cuma günü yapılacak kura çekimi sonrası, A Ligi gruplarını 3'üncü sırada bitiren Belçika, Sırbistan, Macaristan ve İskoçya arasından bir ülke ile eşleşecek milliler, A Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

MAÇLAR MART AYINDA

A Milli Takım'ın Play-Off'taki rakibi Cuma günü belli olacak. Bu karşılaşmalar ise 20- 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Mart ayında liglere verilecek milli arada diğer ülkeler Dünya Kupası Elemeleri Grup maçlarını oynayacak. Türkiye ve play-off oynama hakkı olan takımlar ise Uluslar Ligi Play-Off turunda sahaya çıkacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ 4 TAKIMLI GRUPTA OLACAK

A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak milli takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 4'lü grupta yer alacak. Mart ayında oynanacak Uluslar Ligi Play-Off'larındaki takımlar, Dünya Kupası Elemeleri'nde 4'lü gruplarda yer alacak. Diğer ülkelerin yer alacağı gruplar ise 5 takımdan oluşacak.